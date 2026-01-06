Alerta naranja en A Coruña por fuertes vientos

Vallas caídas en A Coruña tras un temporal de viento en el mes de diciembre de 2025 Quintana

Después de una Navidad más o menos tranquila en cuanto a la meteorología, con mucho frío, pero menos lluvias, este mes de enero empieza en A Coruña con alertas meteorológicas.

MeteoGalicia ha activado para este jueves, 8 de enero, alertas naranjas y amarillas tanto en la ciudad como en su área metropolitana por fuertes vientos.

A las 09.00 horas del jueves se activará ya en la costa el nivel amarillo por vientos del suroeste de fuerza 7 a 8, esto es, de más de 60 kilómetros por hora. A partir de las tres de la tarde, y hasta las nueve de la noche, la alerta se elevará a naranja.

Vientos de más de 100 kilómetros por hora en A Coruña Más información

Además, en la costa estará también activada la alerta amarilla desde las tres de la tarde de este jueves por olas de hasta 5 metros de altura, para elevarse desde las seis y hasta la medianoche con oleaje que puede llegar a los 7 metros.

Mientras, en el interior estará también activada, desde las tres de la tarde, la alerta amarilla en todos los municipios del área metropolitana coruñesa por fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora.