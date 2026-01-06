A Coruña tuvo dos cabalgatas gracias a su reina maga

Any, la taxista navideña de A Coruña Javier Alborés

Ningún niño de A Coruña se quedó este martes sin caramelos. Y si gran parte de la responsabilidad la tuvieron Melchor, Gaspar y Baltasar a lo largo de los 4,4 kilómetros que recorrieron sus carrozas en la cabalgata, una reina maga apareció para asegurarse de que habían cumplido su cometido. Any Voinea, la taxista de la Navidad que opera en la ciudad, decidió llevar a cabo su propio desfile y repartir 120 kilos de caramelos por todos los barrios.

"Fui por San Andrés, La Marina, Cuatro Caminos, Os Mallos, la Sagrada Familia... por toda Coruña, básicamente", reconoce la empresaria, que aprovechó antes y después del cierre de tráfico para circular hacia el teatro Colón lanzando dulces desde su ventana. A bordo de su taxi, su hija, otra de las protagonistas de esta cabalgata alternativa que pensó hasta en intolerancias alimenticias. "Dimos caramelos a muchísima gente. Ayer compré más y lanzamos 120 kilos de diferentes tipos, como Chupa Chups, caramelos con gluten y sin gluten", comenta, mientras añade que "es una alegría que los niños lo pasasen tan bien".

Any, siempre decide echarle un pulso a Abel Caballero decorando su empresa, su taxi número 240, para ofrecer una experiencia divertida a sus clientes. En el exterior del vehículo no suelen faltar las luces ni las guirnaldas, y todo cliente que se suba a bordo del coche se lleva un regalo. Este año, no obstante, pese a haberse erigido como reina maga, no pudo vestir de gala su taxi, ya que acaba de cambiarse a un Tesla y no puede adherir decoración al mismo.