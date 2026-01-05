Mi cuenta

A Coruña

Vegalsa-Eroski reparte 4.200 kilos de alimentos en su donación solidaria para Reyes

Redacción
05/01/2026 10:55
Donación día de Reyes en Eroski
Vegalsa-Eroski contempla en su programa anual de donaciones otras cuatro comidas especiales
Cedida
La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski donará un año más la comida de Reyes a 14 entidades sociales gallegas y asturianas. Hará entrega de un total de 4.200 kilos de productos que permitirán elaborar un menú especial, que incluirá gambón, donado a través de la solidaridad de proveedores como Pescanova, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas. 

Las asociaciones servirán esta comida en sus locales o bien la entregarán para llevar, atendiendo a los protocolos que tengan establecidos. La Cocina Económica de A Coruña, Ferrol y Santiago; la residencia Cottolengo de Santiago; la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos de A Coruña; la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD) de A Coruña; Sal de la Tierra de Vigo; Fundación de la Santa Cruz, también de Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas; la residencia Betania de Viveiro y las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón son las entidades que recibirán esta donación solidaria.

Vegalsa-Eroski contempla en su programa anual de donaciones otras cuatro comidas especiales que coinciden con fechas señaladas, como son el Día del Padre (19 de marzo), el Día de la Madre (primer domingo de mayo), el Día del Apóstol en Galicia (25 de julio) y el Día de Asturias en el Principado (8 de septiembre) y el Día de Todos los Santos (1 de noviembre). Además de estas entregas, la compañía realiza donaciones mensuales a las entidades.

Una Navidad solidaria

En estas fechas señaladas, Vegalsa-Eroski realiza una serie de acciones sociales para apoyar la actividad de diferentes entidades que hacen un esfuerzo por acompañar y ayudar a quienes lo necesitan. El pasado mes de diciembre, la compañía organizó un sorteo solidario para los trabajadores de su sede ubicada en A Coruña, a través del cual recaudó 892 euros para la Cocina Económica de la ciudad. Además hizo entrega de un chegue de 4.000 euros para las Cocinas Económicas de Gijón y Oviedo con motivo de la Navidad.

Un año más, la compañía también ha colaborado con Down Coruña con la compra de 400 calendarios solidarios del año 2026. A estas acciones se suma el apoyo a el Comité AntiSida de A Coruña (CASCO), la Fundación Casa Caridad Vigo-Hogar San José, las Misioneras del Silencio, la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (ACLAD A Coruña), la Parroquia de San Pedro de Mezonzo, el Hogar Santa Lucía y el Hogar Sor Eusebia, entidades locales a las que ha donado 600 euros para cada una.

