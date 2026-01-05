Mi cuenta

Unos ladrones en moto roban en una lavandería de Novo Mesoiro

Los dueños piden la colaboración vecinal

Abel Peña
Abel Peña
05/01/2026 12:20
La lavandería e Novo Mesoiro
La lavandería e Novo Mesoiro
CEDIDA
Alrededor de las tres de la madrugada, el autoservicio de lavandería de Novo Mesoiro sufrió un robo. Unos individuos en moto reventaron la puerta y arrancaron la central de pago. 

Se ignora cuánto efectivo había en su interior. En todo caso, la lavandería no puede funcionar sin el dispositivo, así que permanece cerrada. Un cartel pegado en la puerta pide a los vecinos que se pongan en contacto con ello si vieron algo y tienen imágenes. 

