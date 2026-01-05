Mi cuenta

A Coruña

Una marca de ropa coruñesa se alía con el Museo del Prado en una nueva colección

Nowhere (NWHR) juega en sus prendas con personajes, animales, flores y objetos presentes en la colección permanente de la galería

Lara Fernández
Lara Fernández
05/01/2026 11:44
NWHR x el Prado
NWHR x el Prado
Museo del Prado
La marca coruñesa Nowhere (NWHR), fundada en 2019, reinterpreta en su nueva colección, en colaboración con el Museo del Prado, objetos, personajes, animales o flores presentes en la exposición de la galería. Todas las prendas están disponibles no solo en la web de la firma, sino también en el propio museo de Madrid.

NWHR nació con el objetivo de crear "un proyecto divertido con el que pudiésemos compartir con los demás nuestra pasión por la naturaleza y la aventura", señalan, y en esta línea, han elaborado la colección "diseñada a partir de una cuidada selección de detalles de obras maestras del Museo del Prado". 

A través de camisetas, sudaderas, bolsas tote, pañuelos, gorras y calcetines, la firma de A Coruña recorre distintas escuelas, técnicas y épocas, desde el siglo XV hasta el XIX, y "pone de relieve una parte de la riqueza y diversidad de una de las pinacotecas más importantes del mundo". Las prendas combinan, de esta forma, el lenguaje contemporáneo del 'streetwear' de NWHR con la "fuerza visual de las obras del Prado". 

Detalles fruto de artistas como el Bosco, Goya, Velázquez, Sánchez Cotán, Brueghel o Patinir, protagonizan la colección, abarcando cinco siglos de una de las grandes historias del arte, el Museo del Prado. Producida con algodón orgánico, la colección mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la producción de proximidad.

