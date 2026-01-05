Una cabalgata de otro planeta y 125.000 personas escoltan a los Reyes Magos en A Coruña

La Cabalgata en su paso por la Avenida de la Marina a la altura del Colón German Barreiros

Los mismos Reyes Magos que hace dos milenios llegaron a Belén guiados por una estrella se valieron esta vez para arribar a A Coruña de una comitiva astronómica, en el sentido literal de la expresión. Y es que el espectáculo previo a sus responsabilidades para con los niños coruñeses fue una cabalgata de temática planetaria, un guiño al eclipse solar que será visible desde la ciudad el próximo día 12 de agosto. 125.000 personas pudieron disfrutarlo contra viento y marea. O, mejor dicho, granizo.

Podría calificarse de ‘la cabalgata de la pulmonía’, debido a que la sensación térmica alcanzó los 0 grados e incluso cayó una granizada en pleno trayecto. También la de las cuatro estaciones, pues la temperatura subió y nadie se acordó del frío al paso de una serpiente multicolor y que, de punta a punta, dejó un show inolvidable de más de media hora de duración.

En primer lugar, hay que decir que el diseño, temática aparte, fue todo un acierto: carrozas rasas, a tiro de vista de un niño. También la organización, con los 13 vehículos precediendo a los Reyes, y cada uno con un reclamo para prestar atención y no perder detalle: osos polares, muñecos de nieve, malabaristas y hasta zancudos. Debutó en esta ocasión la carroza de la Policía Local, convertida en una patrulla canina. Y, por cierto, le salió un nuevo cántico. Del “esos bomberos, que tiren caramelos” se ha pasado al “esos policías, que tiren chucherías”. Fueron 4,4 kilómetros inolvidables (con 7,5 toneladas de caramelos repartidos) y con la sensación de haber visto uno de los mejores y mayores despliegues de los últimos años. Incluso, la televisión a nivel nacional (Telecinco) se hizo eco de la presencia de niños con síndrome de Down y Trastorno del Entorno Autista que, gracias a unos cascos de insonorización, también pudieron seguir la cabalgata como es debido. Fue a la altura del Teatro Colón.

El increíble parecido de Melchor con un conocido hostelero de A Coruña Más información

Recorrido

Tardó en arrancar la cabalgata, literalmente. Al coche de Melchor se le gripó el motor y hubo que recurrir a un pequeño truco oriental para solucionarlo. Quizás por eso para saltar de punta del Globo prefieren la fiabilidad de un camello. No fue el único momento en el que Su Majestad de la barba blanca atrajo buena parte de las miradas. Y es que muchos de los más entrados en años, o de los que tienen más tablas en la noche de A Coruña, encontraron un parecido más que razonable con Carlos Estévez, Charly Penique en la cultura popular cervecera de la ciudad. Desde el pub irlandés de la cuesta de la Unión mostraron su sorpresa y achacaron la coincidencia a los poderes ancestrales de los magos de Oriente. De hecho, la cuestión fue la comidilla de barra de bar posteriormente.

De Vioño a Os Mallos, pasando por Cuatro Caminos, el camino de la comitiva real hasta María Pita puede calificarse, sin exagerar demasiado, de más de media A Coruña echada a la calle. Algún comentario de quienes vivieron otros tiempos se refería a “algo parecido a cuando el Dépor ganó la Liga”. Aquello también fue mágico, aunque buena parte de quienes lo han visto tengan años cotizados en la Seguridad Social. Pero si hechizante es el paso de los Reyes y todo su equipo de trabajo, no menos lo es la parafernalia y los distintos tipos de estrategias para tener la mejor foto y la mayor cantidad de caramelos posible. Están los clásicos del paraguas a la inversa (mientras el tiempo lo permitió), los que buscan refugio cerca del efecto rebote del contenedor y los que, directamente, parecen un jugador de fútbol americano para hacerse hueco entre la multitud. Pero, sin duda, es el día de las caras y la ilusión, y la vista desde el otro lado, desde arriba de las carrozas, tiene que ser una de las sensaciones mas reconfortantes que se puedan imaginar. Por si acaso, algunos aprovecharon para añadir apuntes de última hora a la carta, o recordatorios. Desde la camiseta del Barça a una moto (esperemos que de juguete), los niños coruñeses mandaron ‘recaditos’ a pie de calle.

La Policía Local de A Coruña se transforma en la Patrulla canina en la Cabalgata de Reyes Más información

La Cabalgata de los Reyes Magos en imágenes Más información

Eso, mientras el tiempo lo permitió. Y es que poco antes de las 19.30 lo que debía ser un griterío de bienvenida se convirtió en el lamento los miles de personas que esperaban entre el Obelisco y María Pita, que aguantaron estoicamente una granizada tan efímera como intensa. Los que hablaban de los tiempos de gloria del Dépor, por cierto, se acordaron de la noche de la final de Copa del 95. También de eso se encargaron rápidamente los magos, quienes parecieron abrir de nuevo el cielo a su paso.

Recepción

Exactamente a la hora prevista, minutos antes de las 21.00 horas, la comitiva llegó nuevamente a María Pita. Al igual que en el punto de salida, allí también les esperaba Inés Rey para abrirles las puertas del palacio municipal. La alcaldesa confesó haber pedido “salud y mucho amor”, además de unas zapatillas. Lo del ascenso del Dépor recomendó pedirlo en voz baja.

Ya sin lluvia, ejerció de portavoz de los Reyes Magos Melchor, quien por otra parte demostró unas tablas envidiables a la hora de dominar el koruño y el gallego. Es cuestión de costumbre. Aunque su mensaje debía calar entre los mayores también, se dirigió a los niños en estos términos: “Aínda que Gaspar, Baltasar e eu vivimos moi, moi lonxe, estamospendentes durante todo o ano de todos e cada un de vós. Das vosas trasnadas e tamén de vosas moitas mostras de bondade. Porque en Oriente sabemos que a xente da Coruña, e en especial os seus nenos, está sempre disposta a axudar ao de á beira”.

Además, recordó: “Pequenos e pequenas, sodes a luz que ilumina esta cidade. Vós ensinádesnos todos os días aos adultos a miralo todo dunha forma máis alegre. Os vosos mundos de dragones, maxia e fantasía encerran o segredo do que somos nós tres. Uns vellos reis que sobreviven ano a ano sostidos polo voso agarimo”.

Finalmente, los reyes pidieron perdón y comprensión para adaptarse a los nuevos tiempos, pues reconocieron que muchas de las peticiones de las listas no sabían ni que existían. Pero, después de más de dos milenios, nadie mejor que ellos sabe cómo hacer realidad las ilusiones de los más pequeños.