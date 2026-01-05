Mi cuenta

A Coruña

Un ratón causa un fuego eléctrico en Salvador de Madariaga

Los Bomberos descubrieron el cadáver achicharrado en el cuadro de contadores

Abel Peña
Abel Peña
05/01/2026 12:47
Los Bomberos extinguieron un incendio de origen eléctrico causado por un ratón en el número 15 de Salvador de Madariaga. Según los servicios de emergencias, el roedor había mordisqueado varios cables del cuadro eléctrico del edificio

El resultado fueron varias explosiones alrededor de las once y media de la noche de este domingo, que alarmaron a los vecinos y activaron la respuesta de los Bomberos. Estos descubrieron el cadáver del ratón y el cortocircuito y restablecieron la corriente. 

Segundo incendio

Ese había sido el segundo incendio eléctrico del día. A las cuatro menos cuarto de la tarde los Bomberos ya habían acudido a la avenida de Oza, donde habían tenido que sofocar el fuego en la instalación de un cuarto piso, que estaba vacío. 

Se emplearon extintores  luego agua a prisión. Para prevenir la intoxicación por humo, se confinó a los residentes de los pisos superiores. La habitante del domicilio había inhalado humo, y también fue atendida por una crisis de ansiedad, así como otra testigo.  

