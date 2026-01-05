La Policía Local de A Coruña se estrena en la Cabalgata de Reyes: “Con los Bomberos vamos hasta el final a donde sea”

Cabalgata de Reyes en A Coruña 2025 EC

El día más ilusionante para los más pequeños. El reencuentro con los Reyes Magos antes de recibir sus regalos en casa. La Cabalgata de Reyes partirá a las 17.30 horas de la calle Revolución Francesa, en Vioño, para recorrer 4,4 kilómetros hasta María Pita. A su paso por los diferentes barrios, la comitiva repartirá caramelos y animará a los presentes, que darán la bienvenida a una nueva carroza: la de la Policía Local.

Si los Bomberos son los favoritos de los niños, los agentes llegan al desfile dispuestos a aportar sorpresas. Susana, Alberto e Iván son los efectivos que ejercerán de animadores de la carroza, y señalan que “la idea lleva tiempo en la organización, pero el año pasado la concejala –Montserrat Paz, de Seguridad Ciudadana– vio cómo a compañeros policías los niños los solicitaban y, gracias a su apoyo, y a la jefatura de Policía, conseguimos salir por primera vez en un evento tan bonito”.

Sin desvelar el secreto de cómo será la carroza, no descartan repetir en Carnaval: “No está descartado, aunque vamos a disfrutar de esta primera experiencia y con tranquilidad se valorará”. Para dar todo de sí, los agentes hablaron “desde un primer momento” con los Bomberos de A Coruña, “para que nos ayuden en esta primera vez”. Ir con los bomberos, añaden, “es un plus para nosotros; con ellos vamos hasta el final a donde sea”.

El Ayuntamiento recibió la idea de los efectivos “como mucha ilusión”, comentan Susana, Alberto e Iván, quienes relatan que “Inés Rey y Montserrat Paz nos mostraron su apoyo, incluso si hiciera falta, se ofrecieron a desfilar con nosotros. Están contentas de que los dos colectivos de trabajadores con más presencia en la calle tengan representación en uno de los desfiles más importantes de la ciudad”. Su carroza surgió de ideas aportadas por varias personas, hasta que se logró el consenso, que “se podrá descubrir a las 17.30 horas”. “Seguimos los parámetros que la organización establece para el evento en cuanto a los niños, irán Policías voluntarios acompañando la carroza y alguna sorpresa más”, concluyen.

Tráfico y recorrido

La celebración de la Cabalgata de Reyes implicará cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en las calles por las que transcurrirá el desfile. La comitiva partirá de la calle Revolución Francesa, junto al parque de Vioño, y recorrerá Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Fernández Latorre, Cuatro Caminos, Cuesta de la Palloza, Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de La Marina, Puerta Real y plaza de María Pita, donde llegará sobre las 20.45 horas.

Se habilitará un dispositivo especial de tráfico para minimizar las afecciones, con especial atención a puntos sensibles. El acceso a Alfonso Molina desde Linares Rivas contará con un carril por sentido. Por motivos de seguridad, quedará restringido el acceso de personas al tramo entre Entrejardines y Obelisco.