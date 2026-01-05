Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 5 de enero?

Cabalgata de Reyes en 2025 Quintana

La víspera de Reyes convertirá este lunes, 5 de enero, A Coruña y su área metropolitana en un gran escenario festivo, con una completa programación de cabalgatas y actividades infantiles para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan saludar a los más pequeños antes de la noche más mágica del año.

En la ciudad de A Coruña, la Cabalgata de Reyes arrancará este año a las 17.30 horas, adelantando su salida debido a la ampliación del recorrido, que alcanzará los 4,4 kilómetros. La comitiva partirá de la calle Revolución Francesa, junto al parque de Vioño, y recorrerá Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Fernández Latorre, Cuatro Caminos, Cuesta de la Palloza, Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de La Marina, Puerta Real y plaza de María Pita.

Participarán alrededor de 1.200 personas y 13 carrozas, que repartirán 7,5 toneladas de caramelos. Las seis carrozas municipales tendrán temática astronómica, con motivo del eclipse total de sol previsto para el mes de agosto.

Debido a las obras, no estará permitida la presencia de público en la zona de los Cantones entre Entrejardines y el teatro Colón. Habrá puntos accesibles en Pérez Ardá, frente a El Corte Inglés, y delante de la Autoridad Portuaria, así como puntos sin ruido en la ronda de Outeiro, a la altura del hotel Avenida, y en el teatro Colón.

El belén municipal de María Pita estará abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Por su parte, el nacimiento del acuartelamiento de Atocha abrirá de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

En el muelle de Batería se podrá disfrutar de la pista de hielo de 11.00 a 23.00 horas, mientras que la pop up navideña de Zara en la calle Compostela llevará a los más pequeños a una oficina postal mágica.

En Miño, los Reyes Magos comenzarán su visita por las parroquias a las 11.00 horas. Por la tarde, a las 18.30 horas, dará comienzo la cabalgata urbana, que finalizará en el pabellón municipal Juan Tenreiro, donde se celebrará la recepción real y una gran fiesta infantil con hinchables y talleres. El recorrido podrá variar en función de las condiciones meteorológicas.

En Bergondo, si el tiempo lo permite, la cabalgata comenzará a las 14.30 horas desde la Casa de la Cultura y recorrerá todas las parroquias del municipio hasta llegar al pabellón de Guísamo alrededor de las 18.40 horas. Allí se ofrecerá roscón y una gran chocolatada. Desde las 17.30 horas, el pabellón acogerá además una fiesta infantil con actividades y sorteos. El Concello recuerda que los horarios son aproximados y pide no aparcar en el itinerario de la cabalgata.

En Oleiros, Sus Majestades recorrerán las principales calles de todas las parroquias en un autobús descapotable. La recepción oficial tendrá lugar a las 16.30 horas en la Casa do Concello, con el tradicional saludo desde el balcón de la plaza de Galicia. A continuación, iniciarán su recorrido por Nós, Iñás, Dexo, Mera, Santa Cruz, Santa Cristina y Perillo, entre otros puntos, hasta las 19.00 horas. Paralelamente, las asociaciones vecinales organizan chocolatadas, juegos y fiestas infantiles al paso de la comitiva real.

También se podrá disfrutar de sus atracciones de Navidad en la plaza Esther Pita y de la pista de hielo de Perillo, instalada en la pista polideportiva de la II República de 11.00 a 23.00 horas.

En Abegondo, el Concello recibirá a los Reyes Magos con una gran fiesta en el polideportivo municipal de San Marcos. Las puertas se abrirán a las 17.00 horas, con música, juegos, hinchables, roscón y chocolate. La llegada de Sus Majestades está prevista a partir de las 18.30 horas, seguida de la recepción a los niños y niñas.

También en Culleredo se celebrará la tradicional cabalgata, con un desfile previo y la posterior recepción real en el polideportivo municipal, donde los más pequeños podrán realizar sus últimas peticiones. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.