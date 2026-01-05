Petardos y bengalas, en el punto de mira en A Coruña: cada vez son más los que reclaman restricciones a su uso

Intervención de los Bomberos en un incendio en el Matadero causado por fuegos artificiales, el pasado 1 de enero | Archivo EC

El uso de la pirotecnia para la celebración de eventos lleva bastante tiempo en el disparadero, pero eventos como el del bar Le Constellation en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos y 119 heridos, muchos de ellos menores, crean preocupación. La fiesta de Fin de Año se convirtió en una tragedia cuando prendió una bengala. El pánico cundió y muchos murieron pisoteados a medida que trataban de salir de aquel sótano por una estrecha escalera. Afortunadamente, en A Coruña, no ha ocurrido nunca nada tan grave, pero sí algún susto.

De traca: el primer incendio del año lo causaron unos petardos Más información

Por ejemplo, el primer incendio del año se produjo precisamente por una traca que alguien encendió en la terraza superior de un edificio de Matadero. Los fuegos artificiales prendieron en los adornos navideños, y generaron una llama que alarmó al vecindario. Aunque no fue grave, si viene a cuento para explicar hasta qué punto los fuegos artificiales pueden ser peligrosos. Y su uso no está regulado por ninguna ordenanza.

Fuentes de los servicios de emergencia insisten en que la norma que lo regula es estatal, y que se pueden emplear sin ni siquiera comunicarlos a las autoridades. La Guardia Civil es la autoridad que se encarga de vigilar la compraventa de estos artículos, y hace años realizó una serie de redadas en establecimientos, sobre todo en bazares chinos, en busca de fuegos artificiales ilegales, pero no por su uso.

“Una cosa son los petardos, de hasta poco más de un kilo, que se pueden usar de manera libre, aunque tienes que asumir los daños que causes. Después estén los de más de diez kilos, que tienen que comunicarlo, pero no tienes que elaborar un plan de seguridad. Y A partir de cien, tienes que presentar un plan de seguridad y también de emergencia”, explican los expertos.

El aviso de Murcia

Lo mismo ocurre con las bengalas: tampoco hay una normativa que regule su uso. Es decir, que queda a discreción de los locales si la emplean o no. Después de la tragedia de Murcia, donde murieron 13 personas en unos locales donde se usaron máquinas de efectos espaciales, también llamadas de fuego frío, los hosteleros de A Coruña se pusieron aún más serios con su uso.

El día señalado para apagar la cocina de leña que hizo eterna la tortilla de Casa Tomé Más información

A día de hoy, las bengalas se emplean sobre todo en reservados de las discotecas, como una forma de presentar una botella de bebida ‘premium’ que algún cliente haya pedido. La aparición de la bandeja echando chispas es recibida con aplausos y se convierte en un espectáculo más. Es lo que se denomina ‘upgrade’.

Algunos empresarios, como Emilio Ron, de The Clab, se muestran frontalmente en contra de ellos: “Bajo mi humilde punto de vista, es un error. Expones al cliente a un riesgo innecesario. Queda muy bonito, pero no se trata solo de vender más, sino de hacerlo con seguridad para el cliente. No todo vale. Esto tiene que ser un toque de atención”.

Por su parte, Luis Diz, presidente de asociación de hosteleros del ocio nocturno, Galicia de Noite, matiza este asunto: “Lo que debería prohibirse es hacer fiestas en locales que no están acondicionados para esas fiestas. En restaurantes se come, se cena, pero no adaptados para esas actividades”.

Él asegura que desde la tragedia de Murcia en 2023 no emplea esta clase de aparatos. “Cuanto menos tengas, mejor, pero no se trata de que estén de moda, sino que cada local tenga su estilo. La calidad del servicio no está en la bengala, está en otras cosas”, apunta. 