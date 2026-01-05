Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Orden de alejamiento para los dos hombres denunciados por sendas agresiones sexuales en A Coruña

Ep
05/01/2026 14:11
Un coche patrulla de la Policía Nacional
Archivo El Ideal Gallego
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Fiscalía pide prohibición de aproximación y comunicación, así como la retirada del pasaporte para el denunciado por una agresión sexual a una víctima menor de edad, que ocurrió supuestamente en la madrugada del viernes al sábado en el barrio coruñés de Xuxán.

Asimismo, el Ministerio Público solicita también medidas de alejamiento para el detenido por otra agresión sexual en la ciudad herculina, en este caso, en O Ventorrillo.

Tras su paso a disposición judicial, los dos hombres se encuentran en libertad y ambos procedimientos continúan abiertos y a la espera de juicio.

La primera actuación hace referencia a unos hechos presuntamente ocurridos entre las 02.00 y 03.00 horas de la madrugada del viernes 2 al sábado 3 de enero.

Según informaron fuentes policiales, la agresión tuvo lugar en el interior de un ascensor, tras lo que la víctima consiguió huir. El hombre fue detenido por la Policía Local gracias a la descripción dada por vecinos.

El otro caso se vincula a una presunta agresión sexual, ubicada en el barrio de O Ventorrillo que acabó con la detención de un varón a primera hora de la mañana del sábado por parte de la Policía Local.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Gente en la cola de Flory

A Coruña responde: Flory gana la batalla al roscón de Reyes más ansiado
Lara Fernández
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa a su llegada al tribunal federal de Manhattan

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Manhattan para su primera audiencia
EFE
Colas en el Zara de la calle Compostela

¿A qué hora comienzan las primeras rebajas del año en A Coruña?
Andrea López Ramos
Belén Chaver, expresidenta de Distrito Picasso

Fallece Belén Chaver, alma del tejido comercial de A Coruña desde hace más de 40 años
Lara Fernández