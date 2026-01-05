Ni mercadillo ni Navidad

Una imagen del pueblo de Navidad de María Pita en 2014 Archivo El Ideal Gallego

Lo primero que no consigo entender del fiasco del mercadillo navideño es que se use presupuesto de la Concejalía de Comercio para que algunos comerciantes de otros lugares hagan negocio en el centro de Coruña durante el mes de diciembre. El comerciante y hostelero coruñés que paga alquiler, nóminas e impuestos todo el año, que mantiene tu calle viva, iluminada, limpia y da trabajo no merece que la concejalía, cuya finalidad es apoyarle, pague para que vengan de otros lugares a vender en María Pita en Navidad.

A esto se añade el esperpento: falta de estética, amenazas de corte eléctrico, tejadillos volando y la tormenta de impagos; problemas en los que el gobierno local trata de ponerse de perfil omitiendo su evidente responsabilidad.

Hacer los pliegos (los documentos que describen lo que el Ayuntamiento quiere contratar) no es fácil. Exige, primero, pensar y, después, dedicar mucho tiempo y rigor para que todo salga bien. Lo que ha sucedido se hubiese evitado con una descripción detallada, requisitos mínimos para poder presentarse y unos criterios que garantizasen que no ganaría el proyecto más barato, sino el mejor. Mucho trabajo.

El caso es que el Ayuntamiento cuenta con experiencia y personal para hacerlo bien. Ya lo hizo. Hace algunos años, no había en Galicia ningún referente de la Navidad. Lo de Vigo ni se vislumbraba y un grupo de personas decidimos montar un reclamo que atrajese durante el mes de diciembre a las familias gallegas a Coruña: el Pueblo de Navidad de María Pita.

El Pueblo, que no mercado, era una fantasía hecha realidad de casitas nevadas, árboles decorados, renos en un trineo de luz, pista para patinar, muñecos de nieve, un tren Polar Express, un palco de música con actuaciones, un tiovivo, puestos de algodón de azúcar, y docenas de habitantes disfrazados de elfos, renos en patines o la Reina de las Nieves que te invitaban a sus casas a hacer manualidades y, en el centro, la gran casa de Papá Noel, quien recibía a los niños en su salón, sentado en un sillón rojo junto a la chimenea, rodeado de paquetes de regalo e inscribía a sus visitantes en el Gran Libro de los Niños Buenos.

El Pueblo de Navidad tenía su propia moneda, unos billetes verdes con Papá Noel riendo que hosteleros y comerciantes coruñeses entregaban a todos sus clientes, porque con estos billetes los niños podían subirse al tren, al tiovivo o comprar algodón de azúcar. O sea, para participar en las actividades del Pueblo de Navidad había que consumir en los comercios o locales de la ciudad. Esos que pagan todo el año.

En 2013 y 2014, tras largos meses de preparación exhaustiva, y un esfuerzo que no dudo en calificar como titánico, el Pueblo de Navidad de Coruña abrió todos los telediarios nacionales y llenó Coruña de gente venida de todas partes. Pero los vaivenes políticos pusieron fin a un proyecto pensado para crecer y mejorar cada año.

Una década después, alguien pensó que había que montar algo y era buena idea lo del “mercadillo centroeuropeo”, convirtiendo la Navidad coruñesa en un despropósito. ¿Qué ha fallado? Todo. Desde el concepto hasta la ejecución.

Experiencia no es solo el nombre que damos a nuestros errores, sino también a nuestros aciertos. Si se bebe de ambas fuentes, la política es de esas pocas cosas que permite marcar la diferencia; hacer cosas difíciles con entrega y con sentido, porque de ello depende el sustento de muchos. Servicio público del que esta ciudad merece, sin duda, mucho más.

Luisa Cid es abogada. Fue concejala de Comercio y Turismo durante el mandato de Carlos Negreira (2011-1015) en el Ayuntamiento de A Coruña