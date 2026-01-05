Movilidad en A Coruña: la mayoría de los patinetes de la ciudad circulan todavía sin seguro

Una bicicleta y un patinete eléctricos en el cruce de la avenida del Puerto con la plaza de Pontevedra Patricia G. Fraga

Se suponía que desde el viernes los coruñeses que se desplazan habitualmente en patinete deberían contar ya con un seguro. Así lo iba a exigir la DGT para toda España con la entrada de 2026. Sin embargo, se ha suspendido de forma indefinida este requisito por la simple razón de que la ley exige que los vehículos estén inscritos en un registro oficial. Así que hace falta un Real Decreto. El trámite tendrá que ser realizado por vía de urgencia, pero esa misma sensación de urgencia no se ha trasladado a los usuarios de patinete de A Coruña, la gran mayoría de los cuales a día de hoy sigue circulando sin seguro.

Así lo asevera el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros, Juan Manuel Sánchez-Albornoz, que denuncia que se ha creado un “caos”. En parte, porque cada ayuntamiento ha regulado a su manera el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en los que se incluye los patinetes, lo que dificulta la tarea de las aseguradoras. “En cuanto se anunció la ley las compañía aseguradoras comenzaron a sacar productos, a partir de 20, 30 euros”, explica.

Hay que señalar que la exigencia de seguro no solo se aplica a patinetes, también se aplica a todos los aparatos como carretillas o las pequeñas máquinas conocidas como ‘chimpines’. Pero sin duda, donde más alarma ha generado es en el tema de los patinetes. “Nadie tenía claro en el mercado cuál era la obligatoriedad y ha habido mucha gente que hace consultas por internet y por teléfono buscando soluciones económicas”, explica Sánchez-Albornoz.

Sobre todo, esto ha ocurrido con los mensajeros, dado que necesitan el seguro para seguir desempeñando su profesión. Pero el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros advierte de que es importante que todo el mundo que emplea este medio de transporte tenga un seguro. “Ha habido siniestros importantes. Atropellos, choques contra los vehículos. Debería haber un seguro obligatorio”.

Hay que decir que el margen de ganancia por 20 o 30 euros es muy escaso, por eso muchas compañías de seguros ofrecen garantías adicionales para elevar el precio por encima de los cien euros. Aun así, Sánchez-Albornoz considera el precio bajo al ser un pago al año. “El producto más habitual suele rondar los 50 euros”, comenta el experto.

Otro motivo para sacarse un seguro es el peligro de los incendios que suponen las baterías eléctricas, que han llegado a producir incendios importantes en las casas, dado que normalmente se guardan en el propio domicilio. En marzo de 2023, un menor resultó herido leve en la explosión de un aparato de este tipo que estaba cargando en su casa. Un mes después, tenía lugar otro fuego en Monasterio de Caaveiro. En 2025, en agosto, otro hombre saltó por la ventana en calzoncillos en Agra da Bragua para escapar de un incendio que se inició por la misma causa, hiriéndose de forma leve. Los Bomberos recomiendan dejar el patinete en la terraza o lejos de la puerta de salida para evitar estos problemas.

En otros países

En otros países ya han tomado nota. Algunas de las principales empresas de reparto de Amsterdam han llamado la atención sobre el aumento de los incendios provocados por las baterías. Según el medio neerlandés BNR, “las empresas de reparto están tomando medidas de precaución ante el aumento de los incendios provocados por las baterías de las bicicletas”.

El medio apunta a PostNL, la tienda electrónica Coolblue, la empresa de reparto Flink, así como las cadenas de comida y reparto a domicilio New York Pizza, Domino’s, Thuisbezorgd y Uber Eats. Además, los datos de seguridad indican que “el número de incendios causados por las baterías va en aumento y se trata tanto de incendios en viviendas como en empresas”. Solamente en la región de Amsterdam-Amsterlland a mitad de año se contaban un total de 28, frente a los 14 de todo 2024.

Protocolos

Entre las medidas que se están implantando en Amsterdam están la instalación de cajas ignífugas para cargar las baterías, la revisión de los protocolos de seguridad o directrices como la prohibición de apilar las baterías y la limitación del número de ellas a conectar en una misma toma. Además, Uber Eats ha ordenado no cargar las baterías en un único punto. “Los repartidores guardan las bicicletas y las baterías en sus domicilios”, apunta el medio BNR. Por ejemplo, durante 2025 hasta tres locales de New York Pizza sufrieron incendios provocados por la alimentación de los vehículos de reparto eléctricos.

A la pregunta de El Ideal Gallego sobre la posibilidad de activar protocolos de seguridad semejantes, fuentes municipales indican: “No nos consta ningún incendio en ninguna bicicleta”. En Amsterdam sí ha comenzado una campaña de concienciación por parte de las autoridades locales, enfocada tanto a los ciudadanos como a las empresas. Entre las medidas que se sugieren está instalar un detector de humo audible en los lugares destinados a la carga de las baterías. Además, un modelo de bicicleta eléctrica plegable, la Windgoo B20, ya ha sido retirada del mercado por el fabricante debido a los riesgos de combustión, algo de lo que informaron los Bomberos. 