Los Reyes Magos llevan la ilusión a los niños ingresados en el Materno de A Coruña

Los Reyes Magos durante su visita al Hospital Materno de A Coruña Quintana

Este lunes, a eso de las 11.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar han querido hacer una parada en la planta baja del Hospital Materno de A Coruña horas antes de comenzar la tradicional cabalgata de Reyes.

"El mejor regalo para ellos es su felicidad", afirmaban sus Majestades durante su visita. Aseguraron que es el primer sitio al que tenían que acudir en esta jornada tan atareada, pues quieren que los más pequeños mejoren aunque, dicen, el personal sanitario es quien realmente porta la magia.

Recuerdan que irán a todas las cabalgatas y todas las casas, pero los niños que están en el hospital son "los que principalmente necesitamos ver y estar con ellos y que sientan que a pesar de no poder asistir o no estar bien, estamos aquí cerca"

Los pacientes acogieron a los Reyes Magos con ilusión y emoción, pues no todos los días cuentan con visitas tan especiales como esta. Además de hablar con ellos, sus Majestades les dan un pequeño regalo aunque aseguran que "ellos nos dan a nosotros mucho más, que es ese regalo de la ilusión y de la esperanza".