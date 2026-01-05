Los Reyes Magos llegan con nieve al área de A Coruña
Faltan pocas horas para que los Reyes Magos recorran las calles de A Coruña y su área metropolitana en una jornada típicamente invernal, con frío, lluvia y, en algunos puntos, incluso nieve.
Aunque los copos suelen asociarse más a Papá Noel, en Curtis MeteoGalicia prevé nevadas débiles a partir de las 21.00 horas, coincidiendo con temperaturas en torno a los 3 grados y mínimas que podrían rozar los 0ºC.
En cualquier caso, no habrá que preocuparse por la cabalgata: a esas horas sus Majestades ya estarán de camino para preparar los regalos, por lo que no se espera ninguna cancelación.
El tiempo de la tarde del lunes
En A Coruña se esperan lluvias a lo largo de toda la tarde, por lo que la cabalgata estará pasada por agua. De 16.00 a 18.00 horas caerán las primeras gotas que regresarán a partir de las 20.00 horas, momento en el que, con suerte, los Reyes Magos estarán cerca de su destino: María Pita.
Además de paraguas, se recomienda ataviarse con gorro, bufanda y guantes, pues la máxima que se espera es de 9 grados con una sensación térmica menor por los vientos del norte que, a pesar de ser leves, traen el frío.