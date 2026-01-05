Los Reyes Magos llegan con nieve al área de A Coruña

Cabalgata de Reyes del año anterior en A Coruña Archivo

Faltan pocas horas para que los Reyes Magos recorran las calles de A Coruña y su área metropolitana en una jornada típicamente invernal, con frío, lluvia y, en algunos puntos, incluso nieve.

Estos son los cambios en las rutas de autobús de A Coruña durante la Cabalgata de Reyes Más información

Aunque los copos suelen asociarse más a Papá Noel, en Curtis MeteoGalicia prevé nevadas débiles a partir de las 21.00 horas, coincidiendo con temperaturas en torno a los 3 grados y mínimas que podrían rozar los 0ºC.

En cualquier caso, no habrá que preocuparse por la cabalgata: a esas horas sus Majestades ya estarán de camino para preparar los regalos, por lo que no se espera ninguna cancelación.