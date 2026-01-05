Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La carrera de Nochevieja para salvar a un bebé en A Coruña

El Summa 112 de Madrid trasladó a un pequeño desde el hospital de Santiago al Materno herculino

Esther Durán
05/01/2026 14:05
Traslado de un paciente con sistema ECMO de Santiago a A Coruña
Traslado de un paciente con sistema ECMO de Santiago a A Coruña
Fer Agras (X)
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El Summa 112 de la Comunidad de Madrid, junto a profesionales del Hospital 12 de Octubre, realizó en 2025 tres traslados entre comunidades autónomas de bebés en estado crítico mediante el sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y estrenó 2026 con otro más en Nochevieja. Este último se realizó entre dos centros sanitarios de Galicia, Santiago y A Coruña, y se activó minutos antes de las 23.00 horas del 31 de diciembre para atender a un bebé de tres meses en estado crítico, según informó el Gobierno regional madrileño.

Cirujanos del Chuac consiguen recuperar el corazón de una niña de un año

Más información

"Mientras muchos preparaban las uvas, un grupo de profesionales de la sanidad madrileña se disponían para realizar el primer traslado interhospitalario del año 2026 de un bebé en ECMO -sistema de oxigenación por membrana extracorpórea que actúa como un corazón y pulmón artificiales-", explica Fer Agras, técnico de Emergencias, a través de su cuenta en la red social X. 

El operativo movilizó a trece profesionales entre pediatras, cirujanos, perfusionistas, enfermeros de emergencias y técnicos en Emergencias Sanitarias, y recorrió cerca de 1.200 kilómetros en un total de 22 horas, incluyendo preparación, desplazamientos y canulación. 

Un traslado de 400 kilómetros conectada a una máquina salva a la pequeña Saray

Más información

El Summa112 fue reconocido por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio como Centro de Referencia en el Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la asistencia y transporte intercomunitario de recién nacidos y niños en estado crítico conectados a Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO). Se trata de una máquina que actúa como un corazón y pulmón artificial para pacientes, en este caso pediátricos, que permite que estos órganos descansen mientras se recuperan. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Orden de alejamiento para los dos hombres denunciados por sendas agresiones sexuales en A Coruña
EP
Juguetes recogidos en Cáritas

Cáritas ayuda a los Reyes Magos a repartir juguetes a 900 niños de A Coruña
Redacción
Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño

Detenido un vecino de O Porriño por agredir a su pareja
EP
Los Reyes Magos durante su visita al Hospital Materno de A Coruña

Los Reyes Magos llevan la ilusión a los niños ingresados en el Materno de A Coruña
Redacción