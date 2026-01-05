La carrera de Nochevieja para salvar a un bebé en A Coruña

Traslado de un paciente con sistema ECMO de Santiago a A Coruña Fer Agras (X)

El Summa 112 de la Comunidad de Madrid, junto a profesionales del Hospital 12 de Octubre, realizó en 2025 tres traslados entre comunidades autónomas de bebés en estado crítico mediante el sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y estrenó 2026 con otro más en Nochevieja. Este último se realizó entre dos centros sanitarios de Galicia, Santiago y A Coruña, y se activó minutos antes de las 23.00 horas del 31 de diciembre para atender a un bebé de tres meses en estado crítico, según informó el Gobierno regional madrileño.

Cirujanos del Chuac consiguen recuperar el corazón de una niña de un año Más información

"Mientras muchos preparaban las uvas, un grupo de profesionales de la sanidad madrileña se disponían para realizar el primer traslado interhospitalario del año 2026 de un bebé en ECMO -sistema de oxigenación por membrana extracorpórea que actúa como un corazón y pulmón artificiales-", explica Fer Agras, técnico de Emergencias, a través de su cuenta en la red social X.

El operativo movilizó a trece profesionales entre pediatras, cirujanos, perfusionistas, enfermeros de emergencias y técnicos en Emergencias Sanitarias, y recorrió cerca de 1.200 kilómetros en un total de 22 horas, incluyendo preparación, desplazamientos y canulación.

Un traslado de 400 kilómetros conectada a una máquina salva a la pequeña Saray Más información

El Summa112 fue reconocido por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio como Centro de Referencia en el Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la asistencia y transporte intercomunitario de recién nacidos y niños en estado crítico conectados a Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO). Se trata de una máquina que actúa como un corazón y pulmón artificial para pacientes, en este caso pediátricos, que permite que estos órganos descansen mientras se recuperan.