Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fallece Belén Chaver, alma del tejido comercial de A Coruña desde hace más de 40 años

Su funeral será el 9 de enero, en la iglesia de los Capuchinos, a las 19.00 horas

Lara Fernández
Lara Fernández
05/01/2026 14:41
Belén Chaver, expresidenta de Distrito Picasso
Belén Chaver, expresidenta de Distrito Picasso
Archivo El Ideal Gallego
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Alma comercial de A Coruña, Belén Chaver falleció este domingo, 4 de enero, dejando atrás un largo legado vinculado al comercio. Involucrada en el nacimiento de la asociación Distrito Picasso, en 1984, cuando solo existía la Zona Comercial Obelisco, siempre defendió el potencial del tejido comercial de la zona del Ensanche y el entorno de la plaza de Lugo. Llegó a presidir la entidad durante tres etapas diferentes, pero durante los más de cuarenta años de vida de la asociación, siempre estuvo vinculada a ella.

Chaver llevó a cabo algunas de las iniciativas más conocidas de Distrito Picasso, como, en 2014, la campaña de las palomas de Picasso, que consistió en facilitar a una veintena de artistas gallegos un modelo en yeso de ese símbolo de la paz para que ellos lo interviniesen. Las piezas se colocaron en diferentes locales del área comercial, y de hecho algunas de ellas aún se muestran hoy día.

En una entrevista de El Ideal Gallego en 2012, la entonces presidenta de la entidad reconocía que la peatonalización de la plaza de Lugo había sido muy importante, y que el mercado era “un atractivo fuera de lo normal porque vienen turistas a pasear para ver el pescado”. Su funeral será el día 9, en la iglesia de los Capuchinos, a las 19.00 horas. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Gente en la cola de Flory

A Coruña responde: Flory gana la batalla al roscón de Reyes más ansiado
Lara Fernández
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa a su llegada al tribunal federal de Manhattan

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Manhattan para su primera audiencia
EFE
Colas en el Zara de la calle Compostela

¿A qué hora comienzan las primeras rebajas del año en A Coruña?
Andrea López Ramos
Un momento de la Junta de Gobierno local de A Coruña celebrada este 5 de enero

El Ayuntamiento asume la gestión de las escuelas deportivas por los "incumplimientos de la adjudicataria"
Redacción