Fallece Belén Chaver, alma del tejido comercial de A Coruña desde hace más de 40 años

Alma comercial de A Coruña, Belén Chaver falleció este domingo, 4 de enero, dejando atrás un largo legado vinculado al comercio. Involucrada en el nacimiento de la asociación Distrito Picasso, en 1984, cuando solo existía la Zona Comercial Obelisco, siempre defendió el potencial del tejido comercial de la zona del Ensanche y el entorno de la plaza de Lugo. Llegó a presidir la entidad durante tres etapas diferentes, pero durante los más de cuarenta años de vida de la asociación, siempre estuvo vinculada a ella.

Chaver llevó a cabo algunas de las iniciativas más conocidas de Distrito Picasso, como, en 2014, la campaña de las palomas de Picasso, que consistió en facilitar a una veintena de artistas gallegos un modelo en yeso de ese símbolo de la paz para que ellos lo interviniesen. Las piezas se colocaron en diferentes locales del área comercial, y de hecho algunas de ellas aún se muestran hoy día.

En una entrevista de El Ideal Gallego en 2012, la entonces presidenta de la entidad reconocía que la peatonalización de la plaza de Lugo había sido muy importante, y que el mercado era “un atractivo fuera de lo normal porque vienen turistas a pasear para ver el pescado”. Su funeral será el día 9, en la iglesia de los Capuchinos, a las 19.00 horas.