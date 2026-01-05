Estos son los cambios en las rutas de autobús de A Coruña durante la Cabalgata de Reyes

IUna persona paga el viaje en el bus urbano de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Las líneas de autobús urbano cuyo itinerario coincide con el desarrollo de la comitiva que acompaña a Sus Majestades los Reyes Magos se irán desviando este lunes por itinerarios alternativos durante el trayecto de la cabalgata e irán recuperando sus recorridos habituales a medida que la comitiva vaya avanzando y se abra la circulación al tráfico.

Así, según ha informado la Compañía de Tranvías de A Coruña, el día 5 de enero a partir de las 17.30 horas y hasta que se recupere la circulación viaria las principales modificaciones son las siguientes:

Las líneas 12A y 14, 20 y 22 circularán por itinerarios alternativos que discurrirán por la avenida Finisterre y Ronda de Nelle y Alfonso Molina.

Las líneas con salida del Hospital Abente y Lago (1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A), así como la línea 17, circularán por el túnel de O Parrote y Carretera del Puerto.

Las líneas 3 y 7 desde la avenida de Buenos Aires continuarán por el Paseo Marítimo.

La línea 3A desde plaza de España circulará por Panaderas, calle Orzán y Paseo Marítimo, incorporándose en plaza de Pontevedra a su itinerario habitual.

La línea 4 desde San Pedro de Mezonzo en sentido Monelos, continuará por la avenida de Alfonso Molina.

Las líneas 5 y 11, en sentido de circulación hacia Hércules, desde la Avda. do Ferrocarril bajarán por General Rubín a Pajaritas y Alfonso Molina.

La línea 12 desde San Pedro de Mezonzo (dirección Chuac) circulará por Alfonso Molina.

La línea 21 hará cabeza de línea en Juan Flórez, 10, continuando hacia San Pedro de Mezonzo y Alfonso Molina.

La línea 24 desde Alfonso Molina se desviará por el viaducto hacia Juan Flórez y Federico Tapia, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez, 10.