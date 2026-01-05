Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos son los cambios en las rutas de autobús de A Coruña durante la Cabalgata de Reyes

Redacción
05/01/2026 10:40
IUna persona paga el viaje en el bus urbano de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
Las líneas de autobús urbano cuyo itinerario coincide con el desarrollo de la comitiva que acompaña a Sus Majestades los Reyes Magos se irán desviando este lunes por itinerarios alternativos durante el trayecto de la cabalgata e irán recuperando sus recorridos habituales a medida que la comitiva vaya avanzando y se abra la circulación al tráfico.

Así, según ha informado la Compañía de Tranvías de A Coruña, el día 5 de enero a partir de las 17.30 horas y hasta que se recupere la circulación viaria las principales modificaciones son las siguientes:

Cabalgata de Reyes 2025

Estos serán los cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento por la Cabalgata de Reyes en A Coruña

  • Las líneas 12A y 14, 20 y 22 circularán por itinerarios alternativos que discurrirán por la avenida Finisterre y Ronda de Nelle y Alfonso Molina.

  • Las líneas con salida del Hospital Abente y Lago (1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A), así como la línea 17, circularán por el túnel de O Parrote y Carretera del Puerto.

  • Las líneas 3 y 7 desde la avenida de Buenos Aires continuarán por el Paseo Marítimo.

  • La línea 3A desde plaza de España circulará por Panaderas, calle Orzán y Paseo Marítimo, incorporándose en plaza de Pontevedra a su itinerario habitual.

  • La línea 4 desde San Pedro de Mezonzo en sentido Monelos, continuará por la avenida de Alfonso Molina.

  • Las líneas 5 y 11, en sentido de circulación hacia Hércules, desde la Avda. do Ferrocarril bajarán por General Rubín a Pajaritas y Alfonso Molina.

  • La línea 12 desde San Pedro de Mezonzo (dirección Chuac) circulará por Alfonso Molina.

  • La línea 21 hará cabeza de línea en Juan Flórez, 10, continuando hacia San Pedro de Mezonzo y Alfonso Molina.

  • La línea 24 desde Alfonso Molina se desviará por el viaducto hacia Juan Flórez y Federico Tapia, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez, 10.
Cabalgata de Reyes en A Coruña 2025

El Concello crea un mapa interactivo para seguir al minuto la Cabalgata de Reyes

