El rey Melchor tiene problemas con su carroza en A Coruña

El vehículo del rey Melchor, averiado antes de la cabalgata Andrea Gestal

Además, de magia, las horas previas a la llegada de los Reyes Magos siempre están plagadas de anécdotas y curiosidades. Lo cierto es que este año, en A Coruña no tardaron en llegar este tipo de episodios. Y es que por muy magos que sean, sus majestades de Oriente no están exentos de sufrir algún que otro percance.

Todavía no había comenzado la cabalgata cuando el rey Melchor sufría un problema en el vehículo que lleva su carroza, que no acababa de arrancar. En todo caso, los niños pueden estar tranquilos. Los Reyes Magos ya han confirmado que, sea cual sea la dificultad que pueda aparecer, los regalos llegarán a tiempo: "Llevamos más de dos mil años haciendo el reparto. Hemos pasado por situaciones peores, y nunca hemos fallado ni lo haremos ahora", aseguran sus majestades.

Efectivamente, la incidencia quedó resuelta con un cambio de vehículo, por lo que el asunto está zanjado. Y los regalos, en camino.