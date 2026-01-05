El parque de Bomberos contará con un ala de descontaminación

Un bombero se despoja de su equipo sucio tras sofocar un incendio Quintana

Nadie se sorprende cuando ve a los Bomberos tiznados de humo tras apagar un incendio. Sin embargo, lo que se pega a su equipo no es simple carbonilla, sino una larga lista de sustancias tóxicas que pueden ser peligrosas para la salud. Por eso, el Ayuntamiento ha decidido invertir en unas instalaciones de descontaminación para el parque de A Grela. Invertirán 766.000 euros, según figura en los presupuestos.

El humo de los incendios varía en toxicidad dependiendo de qué es lo queme, no solo monóxido y dióxido de carbono, que son las sustancias más conocidas. “El peor es el plástico”, apunta un bombero. Pero también se desprenden ácidos como el cianhídrico, clorhídrico, bromhídrico o fluorhídrico, dióxido de azufre o formaldehído.

La mayor parte del dinero que destina el Gobierno local a mejoras en el parque de Bomberos, 475.000, se destinan a la ampliación en sí, dado que será necesario crear una nueva ala cerrada donde los vehículos puedan ser descontaminados también. El resto consiste en una reforma dentro del edificio principal. Además de renovarse la fachada, también se van a trasladar las oficinas para poder instalar armarios en donde se guarde el equipo contaminado mientras no se pueda limpiar adecuadamente.

La inversión parece escasa, pero es que la mayor parte del dinero que se invierte cada año en los parques de Bomberos no proviene de las arcas públicas, sino de las aseguradoras. La Fundación Mapfre, por ejemplo, realiza toda clase de colaboraciones con el Ayuntamiento, como la Semana de la Prevención. Es en el mejor interés de ambas partes que el número de incendios disminuya, y que la respuesta a ellos sea la menor posible, para minimizar los daños que provocan, tanto materiales como personales,

Partículas cancerígenas

Los propios bomberos señalan que ya se hacen a día de hoy labores de descontaminación. “Cuando volvemos de una intervención, hay que higienizarlo todo. Hay partículas que son muy cancerígenas y que quedan pegadas a la piel”. De hecho, a menudo tratan de subir al camión sin llevar la ropa que usaron durante el incendio y, una vez de vuelta al parque, se duchan inmediatamente para tratar de eliminar los contaminantes.

También es necesario higienizar todos los vehículos. Hay que tener en cuenta que, a día de hoy, las cocheras de Bomberos están abiertas, son básicamente un porche, aunque este se puede cerrar con puertas de garaje. La nueva unidad de descontaminación permitirá realizar el proceso de una forma mucho más efectiva y más profesional.

“Ahora lo estamos haciendo un poco en precario, pero en todos los parques de las grandes ciudades ya cuentan con instalaciones así”, explica. No hay que olvidar tampoco que son los Bomberos los primeros en acudir cuando hay un incidente con sustancias peligrosas.