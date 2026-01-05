El increíble parecido de Melchor con un conocido hostelero de A Coruña

Melchor y su parecido con un hostelero coruñés Carlota Blanco

La magia de la Navidad y la ilusión de estas fechas hace que hasta los que llegan de la otra esquina del mundo se vuelvan reconocibles. Cierto es que los Reyes Magos acuden puntuales a su cita desde hace dos milenios, pero que sean idénticos a ciertos personajes de la ciudad es, seguramente, uno de esos trucos que los convierten en las personalidades más esperadas del año por los niños coruñeses. Sin embargo, en esta ocasión fueron sus padres los que creyeron ver en la comitiva real a uno de los hosteleros con más carisma de la ciudad.

Fue algo así como aquel anuncio de Corn Flakes de comienzos de los 90 (de hecho, buena parte de los que ahora acompañaron a sus hijos esperaban entonces pacientemente a Sus Majestades). “Yo a ti te conozco, tú eres Papá Noel”, le decía una insomne Cristina en la Navidad de 1992. Pues bien, algo parecido sucedió con la carroza de Melchor y su semejanza con Carlos Estévez, para todos los habituales Charly Penique. El pub irlandés de la cuesta de la Unión es protagonista de algunas curiosas iniciativas a lo largo del año, y desde la gerencia la sorpresa también fue mayúscula y achacaron la coincidencia a una cuestión de magia, como reza la famosa canción de Queen. Lo que está claro es que el "trata de arrancarlo" de su carroza al comienzo de la cabalgata necesitó de una magia que un hostelero de A Coruña no hubiera podido solucionar.