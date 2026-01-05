Mi cuenta

A Coruña

El increíble parecido de Melchor con un conocido hostelero de A Coruña

Muchos clientes tuvieron una especie de deja vu y la gerencia del local lo achacó a uno de los trucos de Sus Majestades de Oriente

Guillermo Parga
Guillermo Parga
05/01/2026 18:19
Los Reyes Magos a su paso por Vioño
Melchor y su parecido con un hostelero coruñés
Carlota Blanco
La magia de la Navidad y la ilusión de estas fechas hace que hasta los que llegan de la otra esquina del mundo se vuelvan reconocibles. Cierto es que los Reyes Magos acuden puntuales a su cita desde hace dos milenios, pero que sean idénticos a ciertos personajes de la ciudad es, seguramente, uno de esos trucos que los convierten en las personalidades más esperadas del año por los niños coruñeses. Sin embargo, en esta ocasión fueron sus padres los que creyeron ver en la comitiva real a uno de los hosteleros con más carisma de la ciudad. 

El vehículo del rey Melchor, averiado antes de la cabalgata

El rey Melchor tiene problemas con su carroza en A Coruña

Más información

Fue algo así como aquel anuncio de Corn Flakes de comienzos de los 90 (de hecho, buena parte de los que ahora acompañaron a sus hijos esperaban entonces pacientemente a Sus Majestades). “Yo a ti te conozco, tú eres Papá Noel”, le decía una insomne Cristina en la Navidad de 1992. Pues bien, algo parecido sucedió con la carroza de Melchor y su semejanza con Carlos Estévez, para todos los habituales Charly Penique. El pub irlandés de la cuesta de la Unión es protagonista de algunas curiosas iniciativas a lo largo del año, y desde la gerencia la sorpresa también fue mayúscula y achacaron la coincidencia a una cuestión de magia, como reza la famosa canción de Queen. Lo que está claro es que el "trata de arrancarlo" de su carroza al comienzo de la cabalgata necesitó de una magia que un hostelero de A Coruña no hubiera podido solucionar.

