Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El histórico eclipse solar que vivirá A Coruña en 2026

Efe
05/01/2026 10:21
Eclipse parcial de sol @Quintana
Eclipse parcial de sol en A Coruña en marzo de 2025
Javier Alborés
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El eclipse solar completo que afectará a España el 12 de agosto de 2026 cruzará de oeste a este la península Ibérica, pasando por capitales como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma. 

El territorio será el más afortunado por la 'lotería' que supone un fenómeno astronómico de este tipo, el primero en nuestro país desde hace más de un siglo.

Galería

Imágenes del eclipse parcial de Sol en A Coruña

Eclipse casa ciencias (21) 12463444Ver más imágenes

Al este de Bilbao será parcial pero al oeste será total, según desvela en declaraciones a EFE Virginia García, miembro del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien aclara que en Gipuzkoa habrá que desplazarse hacia Arrasate para presenciar el eclipse en su plenitud, mientras que en San Sebastián el disco solar 'tan sólo' se cubrirá en un 99,8 %, "que no está mal pero ya no será un eclipse total".

Ni gafas de sol ni radiografías: los expertos explican cómo ver de forma segura un eclipse

Más información

"La diferencia es que se llegue a oscurecer completamente el cielo y puedas ver la corona solar o que no termine de hacerlo y no puedas ver esta corona", relata la experta.

El instante del eclipse total será el momento en el que se alcanzará una total oscuridad, el día se hará de noche y se podrá prescindir de las gafas especiales para observar la corona solar y aprovechar para ver qué estrellas pueden admirarse a simple vista.

Trece ministerios coordinarán la seguridad durante el trío de eclipses que será visible desde A Coruña

Más información

"También se podrá ver algún planeta que esté cerca del sol en ese momento como Júpiter, por ejemplo. Será el momento álgido del eclipse", explica García, quien advierte de que, una vez la Luna vuelva a desplazarse del disco solar, habrá que volver a ponerse las gafas para observar el final del eclipse.

El fenómeno del 12 de agosto empezará cerca de Islandia y, tras recorrer el Atlántico, terminará en la península ibérica. "Prácticamente el único lugar del mundo donde tocará tierra, lo que lo hace tan especial para nosotros", indica la experta.

A Coruña lidera la moda del ‘turismo de eclipse’ para agosto de 2026

Más información

"Nos llegará casi el final del eclipse y lo que tendrá de particular en nuestra zona es que va a ser muy cortito. El máximo de duración será en el centro de Castilla y León con aproximadamente un minuto y cuarenta segundos, mientras que en Euskadi durará medio minuto aproximadamente", desvela.

García avanza que la totalidad del evento se producirá sobre las 20:28 horas con lo que el astro solar "estará ya muy bajo" y es posible que quien no tenga un emplazamiento con el horizonte oeste-noroeste despejado llegue a perdérselo porque probablemente no se vea el sol.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Vista de un cartel que prohibe los fuegos artificiales por riesgo de incendio en el lugar

Uno de los jóvenes muertos en el incendio de Crans Montana es hijo de una catalana
EFE
Donación día de Reyes en Eroski

Vegalsa-Eroski reparte 4.200 kilos de alimentos en su donación solidaria para Reyes
Redacción
autobús

Estos son los cambios en las rutas de autobús de A Coruña durante la Cabalgata de Reyes
Redacción
Emergencias 112

Encuentran fallecido a un hombre que se cayó por un talud cuando paseaba por una senda en Asturias
EP