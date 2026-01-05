Un momento de la Junta de Gobierno local de A Coruña celebrada este 5 de enero Andy Pérez

La Junta de Gobierno local de A Coruña aprobó este lunes la finalización del contrato de prestación del servicio de las Escuelas Deportivas Municipales con la empresa Serviplus, firma que desde el año 2021 tenía adjudicada su gestión.

Además, aprobó también que sea la empresa pública Emvsa la que temporalmente asuma a la plantilla y la prestación. La decisión, explicó la alcaldesa, Inés Rey, obedece a los "reiterados incumplimientos" de la empresa en materia laboral, con retrasos en el abono de las nóminas a sus empleados. “En las últimas semanas anunciamos medidas y exigimos a la empresa que había cumplido con sus deberes, avanzando que actuaríamos de no hacerlo. Las adjudicatarias tienen que cumplir con los deberes que figuran en los pliegos y, de no hacerlo, asumir las consecuencias”, indicó Rey.

Entre esas consecuencias figura también la apertura de un expediente para la imposición de penalidades a la firma, en caso de que no se paguen las nóminas pendientes, contemplando la posible incautación de la garantía constituida.

El Ayuntamiento considera que las Escuelas Deportivas Municipales son un servicio público esencial y garantiza su continuidad en el tiempo. Será la empresa pública Emvsa, un medio propio municipal, la que asuma temporalmente tanto a los trabajadores como la prestación del servicios, por un período máximo de seis meses mientras no se adjudica nuevamente el servicio, que saldrá a concurso durante este mes de enero.

De este modo el Ayuntamiento, indica la alcaldesa, garantiza las condiciones laborales de la plantilla, que será subrogada por la próxima adjudicataria. Emvsa dedicará al mantenimiento del servicio algo más de 480.000 euros durante los próximos seis meses.

El acuerdo aprobado este lunes se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año, de tal manera que los trabajadores tendrán una cobertura inmediata de su situación laboral. “El Ayuntamiento tiene recursos económicos y jurídicos para garantizar un servicio esencial como este, y las adjudicatarias que incumplen tienen que saber que tomaremos las medidas precisas para sustentar derechos esenciales de las personas, como el abono puntual de sus nóminas por los trabajos que realizan”, indicó la alcaldesa.