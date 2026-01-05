Alvedro afronta un año con rutas pendientes de renovar y falta de vuelos

Gente en el interior de la terminal de Alvedro, este domingo Carlota Blanco

El aeropuerto de A Coruña comienza un año en el que cualquier novedad será aplaudida por el sector. Tras un 2025 sin ninguna incorporación a la parrilla de destinos –a excepción de la conexión estival con Tenerife Norte y que todavía se desconoce si se retomará este verano–, Alvedro afronta un ejercicio en el que se podrían conocer nuevas aerolíneas y nuevos enlaces. Todo ello en un contexto en el que todas las rutas que se operan en la terminal, a excepción de Madrid-Barajas, lo hacen por debajo de sus posibilidades.

Las estadísticas hablan por sí solas. La media mensual de ocupación de las conexiones rozó el lleno en el último año. Y esto, claro, provoca que el margen de crecimiento, si no hay cambios, esté cada vez más limitado. Pero hay casos más evidentes que otros. Barcelona-El Prat, por ejemplo, operada por Vueling, es el enlace que más sufre la falta de frecuencias en el aeródromo. El segundo enlace que más pasaje mueve en el aeropuerto no recuperó, tras la cuarentena de 2020, la operativa previa al covid, pasando a realizar solo dos viajes al día, frente a las tres frecuencias anteriores. En noviembre, por citar un mes, el porcentaje de ocupación media de esta ruta fue del 92,2%.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, explica que “las frecuencias en todos los destinos, excepto Madrid, son insuficientes. Las de Barcelona son muy mejorables, pero también las de Milán, Ginebra, Málaga, Valencia, Londres, que tendría que ser diario... etc”. Todo ello lleva a esta entidad en apoyo a Alvedro a hacer un balance de 2025 “positivo” en cuanto al comportamiento de la terminal, pero “negativo” en lo político. “Ha sido un año en el que, por datos, se cerrará –a falta de las estadísticas de diciembre– como el segundo mejor año del aeropuerto, solo superado por 2019 si no hay sorpresas. El comportamiento ha sido muy bueno, y las rutas a Milán y Ginebra siguen mejorando, hasta haberse consolidado ya”.

En el ámbito político, señala Maroto, “no ha sido un buen año, porque ni hemos perdido ni ganado. El aeropuerto tiene que ir creciendo cada año, y eso implica nuevos vuelos, nuevas rutas y mejorar las existentes”. Sin ir más lejos, este año caduca la vigencia de contratos de varias conexiones. Se trata de Málaga y Valencia, operados por Volotea (hasta el 5 de abril); y Londres, cuya compañía responsable es Vueling (hasta el 7 de abril). En el caso de Milán y Ginebra, operados por Easyjet, el contrato está en vigor, con prórroga, hasta septiembre de 2027. En el primer trimestre, por lo tanto, tendrán que licitarse de nuevo las rutas que concluyen en el mes de abril. Fuentes municipales aseguran que estos enlaces permanecerán en la parrilla del aeropuerto, pero el sector expone sus dudas sobre cómo se procederá a renovar los convenios. “¿Se va a dejar un hueco en medio mientras expiran y se hacen otros contratos?”, se plantea Alberto Maroto.

Otra de las rutas cuyo contrato caducaba este año es Gran Canaria, pero justo antes de Fin de Año se dio a conocer la noticia que el sector aguardaba: A Coruña seguirá volando a Gran Canaria. Binter, la aerolínea que opera esta ruta en Alvedro, puso a la venta la operativa para la temporada estival de este año, cuando el contrato en vigor expiraba el 22 de marzo. La compañía mantendrá las dos frecuencias semanales, pero con cambios en los días de vuelos.

Así, a partir de marzo, el vuelo de los jueves se operará los miércoles, mientras que se mantienen los domingos. Los vuelos saldrán de Gran Canaria a primera hora los miércoles (08.45 horas) y domingos (08.40), operando las salidas desde Alvedro a las 13.10 y 13.15 horas respectivamente.

Coordinación aeroportuaria

Pero el aeródromo coruñés podría recibir buenas noticias por parte de AENA este año. La empresa gestora de la red de aeropuertos en España presentó a finales de año el listado de rutas potenciales en la mesa de conectividad, el grupo de trabajo constituido entre AENA, la Xunta, y los Ayuntamientos de A Coruña, Vigo y Santiago. El objetivo es lograr la coordinación en materia aeroportuaria, algo por lo que el Ayuntamiento de A Coruña lleva años luchando. El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia celebró a principios de octubre la primera reunión tras la fuga de Ryanair de los aeropuertos de Peinador y Lavacolla. Este órgano está coordinado por la Dirección General de Aviación Civil y cuenta con representantes de AENA, Xunta, ayuntamientos y agentes económicos.

A este encuentro acudió el concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, quien explicó a su salida que su misión fue la de “trasladar a necesidade urxente dunha verdadeira coordinación aeroportuaria, dun verdadeiro sistema aeroportuario galego que poida facer máis competitivos os aerportos galegos, deixando atrás os localismos e vendo o conxunto dos aeroportos galegos como un sistema que require complementariedade e dunha análise das necesidades dos destinos e da área de influencia de cada un dos aeroportos”.

Ya en noviembre, AENA propuso un calendario a seguir dentro de un marco compartido de análisis y propuestas técnicas. “A partir de unos datos iniciales, hemos querido contar con los datos que las instituciones tienen y poder trabajar conjuntamente para ver cómo podemos optimizar la forma de trabajo de todos”, valoró el director de Datos y Mercado Aeronáutico de AENA, Ignacio Biosca Vancells.

Gonzalo Castro destacó como prioritarios los destinos a Londres y Frankfurt, además de conexiones estratégicas como Estambul. En las reuniones, sin ir más lejos, AENA propuso sesenta nuevas rutas para operar en los tres aeródromos gallegos, tanto en lo que se refiere a conexiones internacionales como nacionales.

El primer reto se localiza en el país vecino. Los tres aeropuertos gallegos, Alvedro, Rosalía de Castro y Peinador, suman 5,9 millones de pasajeros al año. Por su parte, la terminal de Sá Carneiro, en Oporto, capta a 5,7 millones de gallegos. Es decir, la fuga de viajeros que acuden al aeródromo luso atraídos por su amplia oferta de destinos casi iguala al tráfico total en Galicia. Por delante queda, por lo tanto, todo un año para lograr captar rutas que respondan a la creciente demanda de la terminal.