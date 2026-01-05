¿A qué hora comienzan las primeras rebajas del año en A Coruña?

Colas en el Zara de la calle Compostela German Barreiros

Un pantalón que queda justo, una muñeca que ya tenemos... Los Reyes Magos, a pesar de leer nuestros deseos en las cartas, no siempre aciertan con los regalos. Y es que visitar tantas casas en A Coruña puede llevar a la confusión de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Es por esto que, tras abrir los regalos el próximo 6 de enero, las tiendas y centros comerciales ofrecen los primeros descuentos del año, siendo de los más famosos por la necesidad de hacer cambios o devoluciones de los presentes.

En A Coruña tenemos la suerte de ser la sede de Inditex, por lo que podremos gozar de estas bajadas de precios en todas las tiendas del conglomerado. En Zara, por ejemplo, abrirán la venta de los productos rebajados el 6 de enero en su app a las 18.00 horas. Una hora más tarde será en la página web y el día 7 para quienes quieran acercarse a alguna de sus tiendas físicas.

Esta norma se aplica al resto de marcas de Inditex: Pull&Bear, Bershka, Lefties, Stradivarius, Oysho o Zara Home. Massimo Dutti inicia su venta anticipada este lunes a partir de la 20.00 horas. Todas estas se encuentran tanto el la plaza de Lugo como en el Marineda City.

Mango se adelanta un día. El 5 de enero los clientes miembros podrán acceder de forma exclusiva a las ventas. El 6 será la venta online general y, como el resto, el 7 llegan a las tiendas físicas.

El Corte Inglés ya se encuentra con descuentos especiales por la Navidad. Estos terminan este lunes para dar paso a la temporada de rebajas el martes 6. Esto será a través de la página web, en tienda física estarán disponibles a partir del miércoles 7 de enero.

H&M y Kiabi son dos de los comercios que desde el pasado 2 de enero ya ofrecen precios especiales. La primera firma ofrece descuentos de hasta el 50% hasta el 4 de febrero, mientras que Kiabi rebaja hasta un 60% sus productos y el período remata el 8 de febrero.

Las tiendas del grupo Tendam, como Woman´s Secret o Cortefiel, ya han iniciado también sus ventas de rebajas con descuentos desde el 60 al 70%, al igual que la marca Bimba y Lola, que ofrece ya rebajas en calzado y complementos a mitad de precio.

Sfera prolongará su temporada de rebajas hasta el 28 de febrero con descuentos que van desde el 25 hasta el 50%. Primor, estrenada hace relativamente poco en A Coruña, también ha iniciado ya sus rebajas el 1 de enero con descuentos tan jugosos como los que hay en algunos perfumes, que reducen su precio en un 87%.