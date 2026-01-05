A Coruña responde: Flory gana la batalla al roscón de Reyes más ansiado

Gente en la cola de Flory Patricia G. Fraga

Los coruñeses tienen claro cuál es su roscón de Reyes favorito. Tras varias jornadas, la cola a las puertas de Flory, en la esquina de Villa de Negreira con Francisco Añón, daba este lunes la vuelta a la calle. Sin duda, el cierre de Glaccé ha hecho que sus clientes peregrinen a esta confitería para hacerse con su tradicional receta.

Si todos los años la gente se agolpa a las puertas de Flory, este año la afluencia es mayor, y, desde luego, con más antelación. El precio de la tradicional receta de Flory oscila entre los 15 y los 34 euros, según el tamaño. No tiene relleno, solo fruta escarchada, azúcar y crema por encima, pero la sorpresa en su interior no falta.

Es previsible que este miércoles, el propio día de Reyes, haya personas que ponen fin al descanso para esperar a que la confitería abra. Desde luego, solo un acto para valientes que desafíen el frío.