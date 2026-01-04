Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 4 de enero?
Se acerca la noche de Reyes y A Coruña y su área tienen todo preparado para que estas jornadas sean de lo más entretenidas.
En la OMIC la Casa de los Juguetes ofrece a las 15.00 el juego del regalo, a las 15.15 un taller de postales de Navidad, al igual que a las 16.05 y a las 16.55, a las 17.45 habrá un cuentacuentos y a las 19.00 horas será el momento de una visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga.
El belén municipal de María Pita estará abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Por su parte, el nacimiento del acuartelamiento de Atocha abrirá de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.
Además, los Reyes Magos seguirán recogiendo las cartas de los más pequeños en el Palacio Municipal de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.
Los Reyes Magos también estarán en Marineda City, de 17.00 a 21.00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán, y con la hora de 17.00 a 18.00 en la Sala Amigable con intérprete en lengua de signos. En el exterior del centro comercial sigue también instalado el mercadillo de Navidad.
En el centro comercial de Los Rosales, a partir de las 17.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la zona con sus pajes a la vez que se celebra un taller de regalos para los Reyes Magos.
En el muelle de Batería se podrá disfrutar de la pista de hielo de 11.00 a 23.00 horas, mientras que la pop up navideña de Zara en la calle Compostela llevará a los más pequeños a una oficina postal mágica.
Oleiros abrirá sus atracciones de Navidad de la plaza Esther Pita de 11.00 a 22.45 horas. También se podrá disfrutar de la pista de hielo de Perillo, instalada en la pista polideportiva de la II República de 11.00 a 23.00 horas.
En Arteixo siguen los Campamentos de Navidad hasta el próximo 7 de enero. En el centro social de Vilarrodís el campamento conclilia 'Viaxe ao Polo norte' estará en marcha de 07.15 a 17.30 horas o de 10.00 a 14.00 horas. En el centro cívico cultural Manuel Murguía el laboratorio musical 'O Apalpador' funcionará de 10.00 a 14.00. Además, los Reyes MAgos siguen con su ruta por los centros sociales. El 4 de enero saldrá a las 16.00 de Vilarrodís para ir por Oseiro, Pastoriza y Meicende.