Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 4 de enero?

El Belén del Palacio Municipal de María Pita Carlota Blanco

Se acerca la noche de Reyes y A Coruña y su área tienen todo preparado para que estas jornadas sean de lo más entretenidas.

En la OMIC la Casa de los Juguetes ofrece a las 15.00 el juego del regalo, a las 15.15 un taller de postales de Navidad, al igual que a las 16.05 y a las 16.55, a las 17.45 habrá un cuentacuentos y a las 19.00 horas será el momento de una visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga.

Guía completa de la Navidad en A Coruña Más información

El belén municipal de María Pita estará abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Por su parte, el nacimiento del acuartelamiento de Atocha abrirá de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Además, los Reyes Magos seguirán recogiendo las cartas de los más pequeños en el Palacio Municipal de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

Los Reyes Magos también estarán en Marineda City, de 17.00 a 21.00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán, y con la hora de 17.00 a 18.00 en la Sala Amigable con intérprete en lengua de signos. En el exterior del centro comercial sigue también instalado el mercadillo de Navidad.

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales Más información

En el centro comercial de Los Rosales, a partir de las 17.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la zona con sus pajes a la vez que se celebra un taller de regalos para los Reyes Magos.

En el muelle de Batería se podrá disfrutar de la pista de hielo de 11.00 a 23.00 horas, mientras que la pop up navideña de Zara en la calle Compostela llevará a los más pequeños a una oficina postal mágica.

Oleiros abrirá sus atracciones de Navidad de la plaza Esther Pita de 11.00 a 22.45 horas. También se podrá disfrutar de la pista de hielo de Perillo, instalada en la pista polideportiva de la II República de 11.00 a 23.00 horas.

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros Más información

En Arteixo siguen los Campamentos de Navidad hasta el próximo 7 de enero. En el centro social de Vilarrodís el campamento conclilia 'Viaxe ao Polo norte' estará en marcha de 07.15 a 17.30 horas o de 10.00 a 14.00 horas. En el centro cívico cultural Manuel Murguía el laboratorio musical 'O Apalpador' funcionará de 10.00 a 14.00. Además, los Reyes MAgos siguen con su ruta por los centros sociales. El 4 de enero saldrá a las 16.00 de Vilarrodís para ir por Oseiro, Pastoriza y Meicende.