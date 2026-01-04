Los regalos más coruñeses que los Reyes Magos pueden dejarnos en casa

Niños abriendo regalos el día de Reyes Cedidas

Se acerca la noche de reyes y, a pesar de que la lista de regalos ya debería estar redactada y enviada, aún queda tiempo para que sus Majestades de Oriente atiendan a los últimos deseos de los coruñeses. Es por eso que te traemos algunos regalos que puedes pedir para el próximo 6 de enero con una temática de lo más coruñesa.

Cero de costa

Esta marca de ropa, creada en 2021, está siendo un auténtico fenómeno entre los coruñeses, pues su diseño, con frases, lugares y palabras dignas de la ciudad, se puede ver en todas partes. Sus sudaderas son el artículo más viral ya que son de manga larga y calentitas para este tiempo invernal o, incluso, para las noches de verano donde el fresco empieza a asomar.

En la parte trasera de las prendas, Cero de Costa estampa una lista con algunas de las playas coruñesas más famosas como Riazor, San Amaro o As Lapas, algo que parece que gusta y llama la atención. Los precios van de lo 60 a los 70 euros, siendo este último precio correspondiente a su nueva colección "Not only beaches", dando a entender que se vendrán nuevos diseños donde las playas ya no serán las únicas protagonistas.

RConde

Siguiendo el estilo de Cero de Costa, el centro de impresión digital RConde lanzó unas camisetas y sudaderas que ensalzan los barrios de A Coruña.

Esta tienda de Labañou es famosa por estampar todo lo que pidan los clientes y una de esas peticiones fue una prenda de ropa propia de su barrio, así que desde RConde se lanzaron a la aventura, imitando los diseños de la marca anterior, pero dándoles un giro.

Desde Novo Mesoiro hasta Os Mallos, muchos de los barrios de la ciudad cuentan con representación propia, aunque no todas las camisetas son iguales. Al ser personalizadas, un vecino puede solicitar que la imagen delantera no sea del barrio en general, sino de su calle o, incluso, cambiar el nombre oficial de una de las calles por el usado popularmente en la zona. Los precios de los 25 a los 24,90 euros.

Regalarte Doldán

Laura Doldán es una artesana que personaliza prendas y ropa y paraguas con sus propios dibujos. Con estilos y diseños únicos, Regalarte Doldán ofrece un catálogo de lo más coruñés, donde las acuarelas crean dibujos de la Torre de Hércules o monumentos asociados a A Coruña.

Es en la dársena de la Marina donde Laura crea sus obras. En este espacio de pueden encontrar paraguas desde 35 euros y sudaderas por 45. También están disponibles en su página web.

Oink

Esta tienda de regalos está ubicada en la Calle Real de A Coruña y está especializada en regalos personalizados. Tazas, agendas, camisetas... un sinfín de artículos que hace que muchos viandantes se paren a entrar y cotillear.

Además de la personalización, también ofrecen camisetas con acento coruñés, como una con un dibujo del Monopoly donde cada casilla es una zona de la urbe.

Camiseta Monopoly coruñés

Los precios van desde los 10 euros a los 17, dependiendo del diseño de la camiseta y de su material.

Héctor Francesch

El artista coruñés ha colaborado en diversas ocasiones con el Ayuntamiento para crear esculturas o carteles de las diversas fiestas que se celebran en la ciudad. Además de esto, cuenta con una selección de artículos en su web que se pueden comprar.

Impresiones con la Torre de Hércules, el cartel de las fiestas de María Pita del 2024 o pequeñas esculturas con iconos de A Coruña son algunas de las piezas que Héctor vende. Los precios van desde los 75 a los 350 euros, una cantidad importante de dinero pero donde merece la pena invertir.

Sargadelos

La marca de cerámica por excelencia de Galicia también ofrece algún producto con marca coruñesa. Los colores blancos y azules son ya propos de Sargadelos y de Galicia en general, por lo que no es de extrañar que piezas de decoración reflejen algunos de los edificios más emblemáticos de la comunidad.

En la página web ofrecen dos esculturas de la Torre de Hércules con dos tamaños distintos. La más pequeña mide 13,5 cm de alto y tiene un precio de 33 euros. Además, ofrece tres estilos distintos: una Torre de Hércules recto, otra ladeada y otra desencajada, como si de un cubo de rubik.

La Torre grande mide 29 centímetros de alto y tiene un precio de 65 euros.

Deportienda

Como no podía ser de otra manera, el Deportivo se cuela en esta "wishlist" navideña, pero no con un regalo habitual como son las camisetas del equipo.

Catálogo de la Deportienda

Tanto en web como en tienda física, los blaquiazules ofrecen accesorios con el escudo del equipo como guantes, gorras, bañadores e, incluso, una baraja española, por un precio que asciende a los casi 10 euros.