Las salas de conciertos apuntalan la agenda cultural de 2026 en A Coruña
Ya cuentan con citas previstas hasta mitad del nuevo año
Hace unos días recapitulábamos la actividad cultural para este recién estrenado 2026, que ya cuenta con más de dos decenas de citas en espacios de gran calado como el Coliseum. Pero en el día a día de la ciudad, la música resuena por varios rincones en los que apenas cesa el ritmo: las salas de conciertos.
Ya este viernes sonaban los primeros acordes en espacios como la Mardi Gras, el Jazz Filloa, el Garufa Club o La Disfrutona del Orzán, con actuaciones como las de Slam, Pablo Seoane trio, The Míticos, Amoeba Split o Roy McAvoy. Y, aprovechando el puente y como traca final de las fiestas navideñas, mañana lunes continuará la música, a modo de antesala de un año en el que apenas habrá días sin ritmo en la ciudad.
Y como aperitivo a una noche de regalos, el Garufa cantará flamenco con Sandra Calderón y otros artistas invitados, mientras que la Mardi Gras vibrará con los Ultracuerpos. Antes de que acabe la semana, Rega & Domínguez actuarán por partida doble en el Filloa (7 de enero), Caramelos Podridos harán lo propio en la sala Malavida (9 de enero), Félix Arias en el Garufa (9), O’Funkillo en el Pantalán (9), Gonzalo del Val en el Jazz Filloa (9), Aum Regae Band en el Garufa (9), Polisong y Solrain en la Malavida (10), Los Chicos y Hormigonera en la Mardi (10), la Garufa Blue Devils Big Band (10), el cuarteto The Impossible World en el Jazz Filloa (10) y Mabü en la Mardi (11).
El resto del mes
Para completar enero, la Mardi contará con un fin de semana de soul en homenaje al guitarrista estadounidense recientemente fallecido Steve Cropper: el 16 actuará la banda holandesa Soul Survivors y el 17 Black.
En la sala de Monte Alto continuará el mes con las actuaciones de Red Waves y Mind Traveler (23), los residentes Exit! (24), los californianos The Loons (27), una rock jam (29), los coruñeses Solos (30) y de Golfa, la banda tributo a Extremoduro (31).
Por su parte, el Garufa seguirá mezclando música, humor y teatro. Los días 14 y 15 actuará el humorista Carlos Blanco. En la segunda mitad de mes, las propuestas serán: Hinds (el 16), la celebración del 30 aniversario de Revolujoin (17), una nueva sesión de impro con el espectáculo ‘Comeback’ (21), Swing Titans (22), Pancho Varona (23), Chekan (24), Almas de Cántaro (29), la presentación de ‘Iá’ de Sara Merso (30) y, para cerrar el mes, una noche de sonidos cubanos con Son de Camagüey.
Por su parte, en el Jazz Filloa se prevén otras ocho actuaciones, todas por partida doble: una noche de tributos el día 14, el cuarteto de Eloi Pascual (15), el trío de Lois Rivera (16), Älvarez & Mourinho (21), el quinteto DiBoa (23), un concierto y jam de los alumnos del conservatorio superior de jazz de A Coruña (28), el quinteto Quoma (30) y Tojeiro & Fuentes (31) para cerrar el año.
Por otro lado, en la sala Malavida hay otros tres conciertos ya previstos en agenda: El Pardito y Blessedo13xDoble0 (el 24), Iván Cano (el 30) y QFB y Dr. Garimba (el 31).
También hay citas puntuales en otras salas como el Playa Club, que el próximo 24 de enero recibe a Ángel Stanich.
Adelanto de febrero
Aunque el grueso de la programación del resto del año se irá desgranando mes a mes, ya hay alguna que otra cita suelta para después de enero.
En la Mardi Gras, por ejemplo, ya cuentan con un par de alternativas confirmadas para febrero: Le Mur y una banda invitada el día 5 y The Unknowns y The Bo Derek’s el 7.
El Playa también tiene tres fechas ya marcadas en su calendario musical para el segundo mes del año: Lorna actuará el día 6, Mafalda Cardenal llevará al espacio del andén de Riazor su gira ‘Mis notas de voz’ el día 21 de febrero y Bala cerrarán el mes, el día 28.
Por su parte, por el Inn Club está previsto que pasen el próximo febrero Besmaya con ‘La gira de nadie’ (6 de febrero) y Veintiuno con su tour ‘Los de siempre’ (13 de febrero).
¿Y el resto del año?
Y para el resto del año hay también alguna que otra propuesta ya anunciada. Es el caso del doble concierto de Barry B, los días 5 y 6 de marzo en el Inn Club, un espacio que el día 14 recibirá la gira ‘Buena Suerte’ de Miss Caffeina. Esta sala ya cuenta también con propuestas para más adelante como las de Iseo & Dodosound (11 de abril) o Enol (18 de abril).
Por su parte, por el Playa Club también está previsto que pasen artistas y formaciones como Dirty Suc (6 de marzo), Biznaga (13 de marzo), Gilipojazz con su gira ‘Progresa adecuadamente’ (14 de marzo) y Malevolence, como antesala del Resurrection Fest de Viveiro (29 de mayo).
Por la Mardi Gras también se prevé el paso de Q2 y su ‘Cudo tour’ (el 19 de marzo) o Georgina y ‘Una gira de esas’ (el 9 de abril), entre otros.
El tour por salas de los gallegos Lemot parará en el Garufa Club el 22 de mayo. Antes, el cantautor estadounidense Willie Nile traerá su gira española a la sala de Riazor el 12 de marzo. Dos semanas más tarde, el 27 de marzo, La Sonrisa de Julia lleva al Garufa su ruta de salas ‘Enemigo’. El músico gallego Roi Méndez inicia nuevo proyecto, R01, y su primera gira, ‘Dime si vas a venir’, recalará en el Garufa el 10 de mayo.
Otras citas
En una sala más grande como la Pelícano hay también propuestas musicales confirmadas para este nuevo año. Sin ir más lejos, el 24 empezarán las actuaciones con la visita de Pastis, Buenri, Sisu y su ‘Universo Makina’ (24 de enero). El 30 y 31, La M.O.D.A. presentará su nuevo disco, ‘San felices’.
Baiuca (6 de febrero), Taburete (27 de febrero), The Kooks (5 de marzo), Prime Ministers (6 de marzo), Suede (17 de marzo), La La Love You (17 de abril), Paula Mattheus (8 de mayo) o Sidecars (6 de junio) completan, por ahora, la agenda de conciertos de Pelícano para 2026.
Citas destacadas
O'Funkillo | 9 de enero
La banda andaluza visita la sala Pantalán en el marco de las celebraciones de su 25 aniversario.
Mabü | 11 de enero
La banda actuará en la Mardi Gras para presentar su nuevo disco, ‘ä’, con Silvia Penide como invitada.
Steve Cropper | 16-17 de enero
La Mardi vive dos días de homenaje al guitarrista estadounidense Steve Cropper con una noche protagonizada por los holandeses Soul Survivors y otra por Black.
Pancho Varona | 23 de enero
Pancho Varona vuelve a su “segunda casa”, A Coruña, para ofrecer un nuevo concierto, en esta ocasión en el Garufa Club.
Golfa | 31 de enero
El mes de enero en la Mardi Gras acabará con una noche en recuerdo al recientemente fallecido Robe Iniesta con la presencia de Golfa, la banda tributo a Extremoduro.
Veintiuno | 13 de febrero
Tras su paso por festivales como el Recorda Fest o el Morriña en años pasados, Veintiuno vuelve a A Coruña con una gira por salas, ‘Los de siempre tour’, que los hará actuar en el Inn Club este próximo febrero.
Barry B | 5-6 de marzo
El Infancia Mal Calibrada tour de Barry B apunta a éxito. En A Coruña recalará por partida doble en el Inn Club tras agotar las entradas para la cita original del 6 de marzo.
Willie Nile | 12 de marzo
El cantautor estadounidense Willie Nile prepara una gira española que empezará en marzo en A Coruña, concretamente en el Garufa Club.
R01 | 10 de mayo
El cantante y compositor gallego Roi Méndez estrena nuevo proyecto musical, R01, con la gira ‘Dime si vas a venir’, que recorrerá varias ciudades españolas, entre ellas A Coruña, donde actuará en el Garufa.
Malevolence | 29 de mayo
Los preparativos para el Resurrection Fest de Viveiro traerán al Playa Club herculino a Malevolence y a Nasty, en el marco de su gira por la península Ibérica.