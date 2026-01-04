Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Evacúan un edificio de la avenida de Oza por un incendio en un cuadro eléctrico

Óscar Ulla
Óscar Ulla
04/01/2026 16:37
Vecinos desalojados del 49 de la avenida de Oza
Vecinos desalojados del 49 de la avenida de Oza
Cedida
Varios vecinos del número 49 de la avenida de Oza han tenido que ser evacuados del edificio por el incendio de un cuadro eléctrico del cuarto piso.

Dos dotaciones de Bomberos acudieron hasta el lugar tras ser alertados del estallido del cuadro eléctrico pasadas las 15.30 horas de este domingo. Aunque en un primer momento pidieron a los vecinos no salir de sus inmuebles, finalmente solicitaron a los habitantes de los pisos más cercanos al suceso que desalojaran sus inmuebles

Los propios vecinos del edificio aseguran que había un fuerte olor a quemado, aunque explican que, debido al viento, desde el exterior del mismo apenas se veía el humo que provocaba el fuego. 

Apenas una hora después de haberse detectado el fuego, y una vez ventilado el entorno, los vecinos desalojados pudieron regresar de nuevo a sus hogares.

Más actuaciones

No está siendo un domingo precisamente tranquilo para los Bomberos. Mientras solucionaban el suceso de la avenida de Oza, otros tres camiones acudían a la avenida de Manuel Azaña por otro aviso de un fuego en una vivienda.

Por la mañana, fueron movilizados en dos ocasiones, por un incendio en el lugar de Casablanca y por un fuego en un elemento urbano en plenos Cantones.

