El nuevo barrio de A Coruña ya muestra sus calles y parcelas

Los vecinos de San Pedro de Visma, O Ventorrillo, Agra do Orzán, Mariñeiros y Peruleiro se han acostumbrado a convivir con una obra de gran magnitud que se desarrolla en los alrededores. Se trata de la construcción del nuevo barrio de Visma, que se extiende desde el Ágora hasta el entorno de la tercera ronda. De hecho, es el mayor desarrollo urbanístico de A Coruña que está en ejecución.

Los trabajos avanzan y ya permiten vislumbrar cómo será esta zona residencial, ya que los obreros acometen la construcción de las calles, lo que, a su vez, permite saber cómo serán las parcelas.

Este ámbito cuenta con una superficie de casi 360.000 metros cuadrados y el plan general de 2013, que es el vigente, le reconoce la posibilidad de construir 3.600 viviendas, en inmuebles que, en su mayoría, tendrán de ocho a once plantas de altura. El ámbito tendrá 90.000 metros cuadrados de zonas verdes.

De los pisos previstos, el 74% serán de precio libre y el restante 26% corresponden a vivienda de protección oficial. Este desarrollo residencial contará con un parque y también se prevé la musealización de la Arqueta de los Frailes, uno de los elementos que componían el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad en el siglo XVIII y que ha sobrevivido hasta la actualidad.

Pisos

Entre los promotores de esta actuación para expandir la zona urbana, que se desarrolla en un entorno que antes fueron descampados y casas aisladas, figura la inmobiliaria Metrovacesa, que ya ha anunciado que construirá dos inmuebles, denominados Residencial Caleida y Torre Aura.

En el primer caso, esta compañía señala que se trata de un “edificio de 96 viviendas con terraza y con tipologías de 1, 2, 3 y 4 dormitorios” que estará situado junto a la tercera ronda. Están a la venta por precios que van desde los 215.000 a los 325.000 euros, según publicita en su página web.

Sobre la Torre Aura, Metrovacesa detalla que será “un complejo de 18 alturas y 96 viviendas, todas ellas con terraza”. “Las viviendas han sido diseñadas para generar espacios amables, aprovechando al máximo la luz del entorno”, indica. Están a la venta por precios comprendidos entre los 302.600 y los 443.800 euros.

Tramitación

La gestación de esta bolsa suelo residencial ha sido larga y tortuosa. Su inició se remonta a finales del año 1998, cuando se aprobó una versión del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se delimitó suelo urbanizable en este ámbito. En febrero de 2002 se dio luz verde al plan parcial y en abril de 2005 fue aprobada una modificación del mismo documento.

El plan parcial recibió el visto bueno en 2008 y no fue hasta 2011 cuando salió adelante el proyecto de compensación, que quedó paralizado dos meses después ante la presencia de un elemento patrimonial, la denominada Arqueta de los Frailes. Los promotores tuvieron que realizar una propuesta de traslado.

Ya en 2021, la propuesta para el desarrollo de este polígono residencial contó con el visto bueno del Gobierno local. A finales de 2023 el proyecto de urbanización fue aprobado.