El juzgado prohíbe salir de España al hombre denunciado por una supuesta agresión sexual en A Coruña

Un coche patrulla de la Policía Nacional

El hombre detenido en la madrugada del viernes al sábado por una supuesta agresión sexual a una menor en el barrio de Xuxán, en A Coruña, ha pasado a disposición judicial.

La titular del Juzgado número tres de Instrucción, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad con retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.

Además, le impone una orden alejamiento de la presunta víctima a 500 metros y prohibición de comunicación con ella. Está previsto que se celebre un juicio rápido este lunes para abordar esta denuncia.

Los hechos a los que se refiere la denuncia ocurrieron entre las 02.00 y 03.00 horas de la madrugada. En base al relato policial, la agresión ocurrió supuestamente en el interior de un ascensor, tras lo que la víctima consiguió huir. Presuntamente, el autor le habría realizado unos tocamientos.

Poco después, el hombre, mayor de edad, fue detenido por la Policía Local en los alrededores de la calle en la que tuvieron lugar los hechos. Pudieron capturarlo gracias a la descripción dada por los vecinos.