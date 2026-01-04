Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El juzgado prohíbe salir de España al hombre denunciado por una supuesta agresión sexual en A Coruña

Le impone una orden alejamiento de la presunta víctima a 500 metros 

Redacción
04/01/2026 12:51
Un coche patrulla de la Policía Nacional
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El hombre detenido en la madrugada del viernes al sábado por una supuesta agresión sexual a una menor en el barrio de Xuxán, en A Coruña, ha pasado a disposición judicial. 

La titular del Juzgado número tres de Instrucción, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad con retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. 

Coche patrulla de la Policía Nacional

Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en A Coruña

Más información

Además, le impone una orden alejamiento de la presunta víctima a 500 metros y prohibición de comunicación con ella. Está previsto que se celebre un juicio rápido este lunes para abordar esta denuncia.

Los hechos a los que se refiere la denuncia ocurrieron entre las 02.00 y 03.00 horas de la madrugada. En base al relato policial, la agresión ocurrió supuestamente en el interior de un ascensor, tras lo que la víctima consiguió huir. Presuntamente, el autor le habría realizado unos tocamientos.

Poco después, el hombre, mayor de edad, fue detenido por la Policía Local en los alrededores de la calle en la que tuvieron lugar los hechos. Pudieron capturarlo gracias a la descripción dada por los vecinos.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Formación exterior Xunta de Galicia

A Xunta reforza a difusión da cultura galega no exterior con formación para 1.500 persoas
Redacción
Alumnos del programa Localízate!

O programa Localízate! conecta alumano galego co comercio local nas sete cidades de Galicia
Redacción
El equipo de búsqueda y rescate de Indonesia

Indonesia confirma que ha recuperado el cadáver del español Fernando Martín tras naufragio
EFE
Papá Noel se pasó de madrugada por las casas de los niños de A Coruña y su área para dejarles regalos pedidos en sus cartas e, incluso, alguna sorpresa

Los regalos más coruñeses que los Reyes Magos pueden dejarnos en casa
Andrea López Ramos