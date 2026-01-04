Cuatro jóvenes de A Coruña y dos de Culleredo ganan los premios extraordinarios de FP de la Xunta
La Xunta de Galicia ha reconocido con premios extraordinarios de FP de grado superior a cuatro estudiantes de A Coruña y dos de Culleredo que lograron resultados académicos excelentes y terminaron el ciclo en el curso 2023-2024.
En concreto, fueron Nerea Fernández Vinseiro (Edificación e Obra Civil, CIFP Someso), Maritxu Alonso Bustamante (Imaxe e Son, CIFP Imaxe e Son), Cristina Correa Segade (Informática e Comunicacións, IES Fernando Wirtz Suárez), Celia Neiro Vidal (Química, IES A Sardiñeira), Bruno Rosal Rodríguez (Actividades Físicas e Deportivas, CIFP Universidade Laboral) y Diego Yáñez Saá (Marítimo-Pesqueira, CIFP Universidade Laboral).
Cada uno de los galardonados recibe una beca de mil euros y, además, el premio se hará constar en su expediente académico. Igualmente, la obtención de estos premios da derecho a los alumnos a concurrir, previa inscripción, al correspondiente Premio Nacional de Formación Profesional de grado superior.
Para optar a este reconocimiento los estudiantes debían contar con una cualificación final del ciclo formativo igual o superior a 8,5 puntos, entre otros requerimientos. "Os premios enmárcanse dentro das diferentes accións que leva a cabo o Goberno galego para fomentar e poñer en valor a excelencia dentro do sistema educativo galego", indicó el Ejecutivo autonómico en un comunicado.