Casi 300 autobuses metropolitanos llegarán a diario hasta La Marina

Vista de la calle Alcalde Manuel Casás el pasado viernes Carlota Blanco

Aunque les afecte el parón navideño, como a todo, las obras de los Cantones continúan a buen ritmo, y ya está prácticamente concluida la que será la parada de autobús más grande de la ciudad: la de Manuel Casás. Tradicionalmente, esta corta calle, que lleva el nombre del insigne alcalde herculino de primera mitad del siglo XX, ha soportado muy poco tráfico, situado como está entre el palacio de la Diputación y Correos.

Desde la Consellería de Presidencia, recuerdan que la parada de Entrejardines presta servicio a un total de 102 líneas pertenecientes a seis concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia. Se trata de un volumen de tráfico inusual, de 300 autobuses diarios. En realidad, son 296, según el último cómputo de Mobilidade, aunque hay que matizar que esa cifra desciende a la mitad durante los fines de semana. En total, 1.700 expediciones (viajes diarios), lo que significa un flujo de tráfico constante e intenso hasta las puertas de la zona más peatonalizada de la ciudad, La Marina.

Actualmente, en La Marina el tráfico está muy restringido, y el transporte público suele circular por el tramo de la avenida de Montoto (taxis y autobuses), además de los pocos vecinos de la Ciudad Vieja que están autorizados para ello. Los buses metropolitanos girarán para retomar el viaje por la avenida del Puerto, de una manera muy parecida a lo que lo hacen ahora. Sin embargo, los expertos consultados matizan que el cruce actual, el de Entrejardines, regulado por un semáforo, tiene un acceso a la avenida del Puerto menos fluido que el que se proyecta ahora para Manuel Casás.

En cuanto a la seguridad peatonal, el tramo de los Cantones es actualmente zona 30, pero es posible reducirlo a los 20 de ser necesario. La obra incluye unos gruesos hitos (a manera de bordillos) para impedir que los peatones invadan la calzada por accidente. No hay que olvidar que toda esa zona será humanizada, lo que normalmente implica plataforma única, aunque se mantenga la acera de los jardines de Méndez Núñez hasta el teatro Colón.

Desde 2017

Conviene no olvidar que ha existido cierto tira y afloja entre ambas administraciones por el tema de la ubicación de la parada de Entrejardines. La Xunta siempre apostó por llevar el transporte metropolitano hasta el centro de la ciudad porque ese es el destino de la mayoría de los viajeros que acuden a A Coruña. De esta manera, esperaba fomentar su uso en detrimento del vehículo privado.

Por su parte, la Compañía de Tranvías, que gestiona el transporte público municipal, consideraba que tantos buses colapsarían el centro. La empresa apostaba por que se usaran como intercambiadores la plaza de Pontevedra y Cuatro Caminos. La polémica estalló en 2017, cuando aún gobernaba Xulio Ferreiro en A Coruña, y lo cierto es que la apertura de la parada se dilató en el tiempo. Tenía que estar operativa en el primer trimestre de ese año y no fue hasta octubre que se instaló la marquesina para proteger a los viajeros de las inclemencias meteorológicas. El 6 de noviembre comenzó a funcionar. De esta manera, la Xunta consiguió su propósito.

En el primer año entraron en la ciudad a diario 39 líneas de buses (cerca de 350 autocares) con paradas a lo largo de su recorrido. Tres años después, cuando se anunciaron las obras de los Cantones, que implicaban unir las dos mitades de los jardines de Méndez Nùñez separadas por Entrejardines, le tocó al Gobierno autonómico dar su brazo a torcer. La entonces conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, advertía del error que suponía cambiar de localización una parada que consideraba estratégica para toda el área herculina.

ZBE Centro

Tampoco hay que olvidar los planes municipales de ampliar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), precisamente hasta Entrejardines, una vez concluyan las obras de los Cantones. En junio se aprobó la ordenanza de Movilidad, que incluye la ZBE Centro, de 4,32 kilómetros cuadrados.

Una vez se haya establecido, no se permitirá entrar a la Pescadería a ningún vehículo cuya matrícula no esté registrada. Cámaras como las que se encuentran en la entrada de La Marina leerán las matrículas y sancionarán a cualquiera que no tenga permitido el acceso. No hay que olvidar que desde su instalación, hace ya unos ocho años, estas cámaras han sido la principal fuente de sanciones de la Policía Local, sobre todo debido a visitantes ocasionales que se dirigen al Hospital Abente y Lago y que hacen caso omiso de los numerosos carteles. Como ya son muy pocos los vehículos privados que transitan por los Cantones, se esperan muy pocos problemas.

El compromiso municipal con el medio ambiente le lleva a incluir en este espacio incluso los espigones que cierran el muelle de la dársena, que nunca han soportado tráfico. Sin embargo, ZBE Centro incluye, sobre todo, Pescadería, entre San Andrés y los Cantones. “Seguirá siendo una zona de preferencia peatonal, de tráfico restringido excepto para transporte público, taxis, carga y descarga, vehículos de emergencia y autorizados”, enumeraba la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, en la presentación de la nueva ordenanza.

Paradójicamente, con la llegada de los autobuses del área metropolitana, la zona probablemente tendrá más tráfico que cuando no estaba restringido el uso de vehículos privados. En cualquier caso, todo está dispuesto: las aceras han sido ensanchadas hasta el doble, y se ha eliminado el aparcamiento en batería que había junto al palacio provincial.

A finales de año

La inauguración está prevista para finales de este año. En septiembre se cumplían seis meses del comienzo de las obras. Seis meses después, la obra ha avanzado y se calculaba que se habían completado el 30% de los trabajos –el plazo de ejecución es de veinte meses–. Eso quiere decir que todavía queda un largo camino. Los operarios se centraron en el tramo entre La Marina y el Obelisco. La obra contempla actuar en 22.000 metros cuadrados, y en septiembre se habían reurbanizado 3.400 metros cuadrados de viales y 3.200 de zonas peatonales.

En los últimos meses se completó la pavimentación en las calles Ambrosio Feijóo y la avenida del Puerto. A su vez, se ejecutó la nueva red de pluviales en la avenida de La Marina, desde el teatro Colón hasta Ambrosio Feijóo, que también cuenta con una nueva red. Precisamente, en Manuel Casás se renovó el colector de fecales por un nuevo colector de PVC, incluyendo la mejora de las acometidas, antes de instalar el nuevo pavimento.

El 13 de octubre, las obras llegaron a los Cantones propiamente dichos, lo que obligó a modificar el servicio de transporte público. La parada del Obelisco quedó anulada temporalmente pero siguieron abiertas las de Cantón Pequeño y la del callejón de la Estacada, ambas operativas. Durante esta nueva fase, los buses municipales doblan por la calle del alcalde Manuel Casas, como harán en su día los autobuses metropolitanos.