Altia lidera las subidas en Bolsa entre las empresas de A Coruña en un 2025 marcado por los aranceles

El presidente de Altia, Tino Fernández Altia

El año bursátil de 2025 se cerró con un balance dispar para las cuatro empresas del área de A Coruña que cotizan en Bolsa, en un ejercicio marcado por la volatilidad del mercado a raíz de los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump en primavera.

Tino Fernández, el coruñés que quería ser militar y creó una empresa de 460 millones de euros Más información

El recuento final deja un panorama heterogéneo, con fuertes avances en el sector tecnológico, mayor estabilidad en los grandes valores y mayores dificultades para las compañías de menor tamaño. Un reflejo de un año en el que el mercado ha premiado el crecimiento sólido y penalizado la incertidumbre.

Tecnología lidera

Altia fue la gran protagonista de 2025. La compañía tecnológica presidida por Tino Fernández pasó de cotizar a 4,50 a 7,10 euros en solo doce meses, lo que supone una revalorización cercana al 58%.

Este sólido comportamiento se refleja también en su capitalización bursátil, que se sitúa al borde de los 500 millones de euros, consolidando a Altia como una de las tecnológicas de referencia en Galicia. Esta empresa fundada en A Coruña y con sede en Oleiros acumula una rentabilidad media anual desde su salida a Bolsa en diciembre de 2010 de cerca de un 30%. Desde su aterrizaje en el BME Growth (un mercado destinado a las empresas que disponen de poca capitalización y buscan expandirse), sus acciones suman una revalorización de cerca de un 2.200%, es decir, se ha multiplicado por 22 veces.

Esta compañía ofrece soluciones para la gestión y el desarrollo de sistemas, infraestructuras y aplicaciones. Su trabajo incluye consultoría estratégica y desarrollo de plataformas digitales, con un enfoque en la innovación y el crecimiento.

Altia se define como una empresa que lograr crear “soluciones digitales preparadas para el futuro, capaces de generar valor real y provocar cambios significativos”.

Remontada textil

Inditex, el mayor valor del parqué español y buque insignia de A Coruña, cerró el ejercicio con una evolución agridulce. Si bien es cierto que logró una remontada a última hora que sirvió para cerrar el ejercicio en números positivos, su comportamiento no fue bueno durante la mayor parte del año.

Los títulos del grupo textil comenzaron el año con un valor próximo a 50 euros. Llegaron a subir hasta la zona de 55 euros en febrero, para posteriormente caer de forma notable durante meses. En septiembre se negociaron en precios próximos a los 41 euros.

El mensaje de Carmen Lence en defensa del trabajo: “Las vacas no dan leche, se ordeñan cada mañana” Más información

Desde entonces, las acciones de Inditex iniciaron una remontada en los últimos meses del 2025, hasta conseguir situarse por encima de los 56 euros. En el cómputo global, consiguió un incremento del 12%. Esto le permitió mantener una imponente capitalización de 175.000 millones de euros. La empresa cotiza en el Ibex 35, un mercado que reúne a las 35 empresas más importantes de España.

La matriz de Zara ha logrado una revalorización de sus acciones de más del 1.400% (se ha multiplicado por catorce) y ha dado una rentabilidad media anual a sus accionistas de más del 12% desde que sus acciones empezasen a negociar en Bolsa en 2001.

La compañía del sector de la moda explicó en diciembre que ejecuta diversas inversiones para incrementar su capacidad operativa. “Nuestro plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue según lo previsto. Este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025”, afirmó la compañía.

El objetivo de la hoja de ruta que lleva a cabo es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global. El centro de distribución de Zaragoza II ya está operativo.

Pequeñas compañías

En el ámbito eléctrico, Ecoener, que cotiza en el Mercado Continuo español (sistema que permite a la negociación de los principales valores cotizados de la Bolsa Española), también registró un comportamiento similar a Inditex. La empresa de energías renovables inició el año con un incremento en el precio de su acción, que llegó a situarse en el rango de los cinco euros. Poco después inició una bajada en la que registró los mínimos anuales, de 4,37 euros.

El año lo cerró con un precio superior a cinco euros, lo que supone un incremento de cerca de un 7,50% del precio de negociación de los títulos de Ecoener. Su capitalización se sitúa en torno a los 316 millones de euros.

La nota negativa la protagonizó Commcenter, que cerró el año con un retroceso significativo. La compañía pasó de 2,02 euros por acción a 1,64 euros, lo que representa una caída superior al 18%. Cuenta con una reducida capitalización bursátil, de 10,5 millones de euros. La empresa cotiza en el BME Scaleup, un mercado destinado a empresas en fase de crecimiento con un modelo de negocio ya probado y un alto potencial de expansión.