Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Quién es la acompañante de Yolanda Díaz en su estancia en A Coruña?

La vicepresidenta acudió junto a una amiga a la Nochevieja del Finisterre y al concierto de Año Nuevo

Belén Cebey
Belén Cebey
03/01/2026 12:20
Yolanda Díaz y Amparo Merino
Gonzalo Castro, Yolanda Díaz y Amparo Merino, este viernes, en el concierto de Año Nuevo | 
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Durante su reciente estancia en A Coruña, a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se le ha visto acompañada de una mujer. Así fue tanto en la cena de Nochevieja, de la que disfrutó en el NH Collection Finisterre Collection, como en el Concierto de Año Nuevo, que tuvo lugar ayer viernes en el Palacio de la Ópera.

Según publicó ABC, en la cena disfrutó de un menú cerrado de 300 euros, en el que se combinaba tanto producto gallego como cocina clásica revisada. Dado que se cambió de vestuario en una ocasión durante la noche, es de suponer que estaba alojada en el hotel, que es el único cinco estrellas de la ciudad. Ese mismo diario apuntó que ambas pudieron disfrutar de una velada tranquila, pues el resto de los invitados apenas interactuaron con ellas.

Gonzalo Castro y Yolanda Díaz, este viernes, antes de que comenzara el concierto | Carlota Blanco

Yolanda Díaz se abona a A Coruña: asiste al Concierto de Año Nuevo tras comerse las uvas en la ciudad

Más información

En el concierto de Año Nuevo llegó junto a la misma mujer y pudo ver el concierto desde una de las primeras finales del recinto junto al concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el director del Área de Cultura, Uxío Novo, con quienes ambas formaron tertulia antes de que empezase a sonar la música.

Yolanda Díaz acudió al concierto acompañada de Amparo Merino (Cantimpalos, Segovia, 1965), secretaria de Estado de Economía Social del ministerio que dirige la ferrolana, un puesto de nueva creación durante el mandato de la actual ministra. En concreto, ocupa dicho cargo desde noviembre de 2023.

Merino es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el doctorado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ejerció durante cinco años el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales en el campus de Cuenca, hasta 2021.

Ha desarrollado una amplia actividad docente y divulgativa vinculada al mundo del Derecho del Trabajo y, particularmente, de la negociación colectiva, dentro de la responsabilidad social de las empresas y de la igualdad.

En cuanto a su faceta política, ocupó el número 3 de la candidatura de Sumar al Congreso en la circunscripción de Cuenca en las elecciones generales de julio de 2023.

La visita de ambas a A Coruña se produce en un contexto político delicado para el Gobierno de coalición, marcado por las tensiones internas y la permanente posibilidad de una convocatoria electoral. En este escenario, Díaz ha optado por la ciudad herculina para desconectar brevemente y recargar fuerzas antes de afrontar un nuevo año político que se prevé muy intenso. Y lo ha hecho acompañada de una de sus personas de máxima confianza, Amparo Merino.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Coche patrulla de la Policía Nacional

Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en A Coruña
Europa Press
El ideal gallego

Feijóo y Rueda reaccionan al ataque de EE.UU a Venezuela
Andrea López Ramos
Cabalgata de Reyes en A Coruña 2025

El Concello crea un mapa interactivo para seguir al minuto la Cabalgata de Reyes
Redacción
Localizado muerto el septuagenario desaparecido en Oleiros

Localizado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
Redacción