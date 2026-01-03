¿Quién es la acompañante de Yolanda Díaz en su estancia en A Coruña?

Gonzalo Castro, Yolanda Díaz y Amparo Merino, este viernes, en el concierto de Año Nuevo | Carlota Blanco

Durante su reciente estancia en A Coruña, a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se le ha visto acompañada de una mujer. Así fue tanto en la cena de Nochevieja, de la que disfrutó en el NH Collection Finisterre Collection, como en el Concierto de Año Nuevo, que tuvo lugar ayer viernes en el Palacio de la Ópera.

Según publicó ABC, en la cena disfrutó de un menú cerrado de 300 euros, en el que se combinaba tanto producto gallego como cocina clásica revisada. Dado que se cambió de vestuario en una ocasión durante la noche, es de suponer que estaba alojada en el hotel, que es el único cinco estrellas de la ciudad. Ese mismo diario apuntó que ambas pudieron disfrutar de una velada tranquila, pues el resto de los invitados apenas interactuaron con ellas.

En el concierto de Año Nuevo llegó junto a la misma mujer y pudo ver el concierto desde una de las primeras finales del recinto junto al concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el director del Área de Cultura, Uxío Novo, con quienes ambas formaron tertulia antes de que empezase a sonar la música.

Yolanda Díaz acudió al concierto acompañada de Amparo Merino (Cantimpalos, Segovia, 1965), secretaria de Estado de Economía Social del ministerio que dirige la ferrolana, un puesto de nueva creación durante el mandato de la actual ministra. En concreto, ocupa dicho cargo desde noviembre de 2023.

Merino es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el doctorado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ejerció durante cinco años el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales en el campus de Cuenca, hasta 2021.

Ha desarrollado una amplia actividad docente y divulgativa vinculada al mundo del Derecho del Trabajo y, particularmente, de la negociación colectiva, dentro de la responsabilidad social de las empresas y de la igualdad.

En cuanto a su faceta política, ocupó el número 3 de la candidatura de Sumar al Congreso en la circunscripción de Cuenca en las elecciones generales de julio de 2023.

La visita de ambas a A Coruña se produce en un contexto político delicado para el Gobierno de coalición, marcado por las tensiones internas y la permanente posibilidad de una convocatoria electoral. En este escenario, Díaz ha optado por la ciudad herculina para desconectar brevemente y recargar fuerzas antes de afrontar un nuevo año político que se prevé muy intenso. Y lo ha hecho acompañada de una de sus personas de máxima confianza, Amparo Merino.