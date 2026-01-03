¿Qué roscón de Reyes se subirá al trono que deja vacante Glaccé en A Coruña?

La cola en la puerta de la confitería Flory, ayer Javier Alborés

El cierre de Glaccé dejó huérfanos a los cientos de coruñeses que cada 6 de enero madrugaban para hacer cola con el fin de desayunar un pedazo del roscón que durante sesenta años endulzó las fiestas. La realidad es que, al igual que ocurre con los churros, la batalla del mejor roscón de Reyes siempre se ha decantado en A Coruña entre los que preferían Glaccé o Flory. Pero en los últimos años la receta de este dulce ha ido evolucionando, desde lo tradicional hasta la innovación en forma de relleno, y son muchas las confiterías que se disputan el trono que dejó el número 16 de Menéndez Pelayo.

En el Agra do Orzán, concretamente en el número 44 de la calle Francisco Añón, se encuentra la gran favorita: Flory, donde ya se han formado las colas más tempranas para comprar un roscón en este establecimiento. Si habitualmente la imagen de gente esperando en la calle para acceder a su interior aparece a partir del 4 de enero, este año la postal se adelantó, por lo que todo apunta a que los fieles de Glaccé tienen claro en qué obrador quieren comprar su roscón.

Así, en la mañana de este viernes, pese a la lluvia y de forma intermitente con el paso de las horas, decenas de personas tuvieron la misma idea: acudir a esta esquina con Villa de Negreira para hacer cola y llevarse a casa el primer roscón del año. El precio de la tradicional receta de Flory oscila entre los 15 y los 34 euros, según el tamaño. No tiene relleno, solo fruta escarchada, azúcar y crema por encima, pero la sorpresa en su interior no falta.

Innovación

Otro de los dulces que más expectación genera en la ciudad es el roscón de Habaziro. Tanto que desde este obrador ya han cerrado el plazo de reservas de cara al día de Reyes, pese a haber incrementado en un 15% el número de encargos. “Están siendo unas navidades muy buenas. Cerramos encargos y ahora tenemos venta, como siempre. Los roscones estarán disponibles desde mañana –por hoy– hasta el día 7, incluido”, señala Pablo Morales, el maestro pastelero.

Desde la masa clásica de mantequilla hasta la innovadora gianduja, en Habaziro tratan desde hace años de llevar la experiencia del roscón al máximo. Los rellenos incluyen nata, crema, nata y crema o trufa lactee y praliné, y los precios oscilan desde los 32 euros del clásico a los 48 del roscón de gianduja relleno de trufa lactée. Con diferentes rellenos también trabajan en la Confitería París, en el número 2 de la calle San José. “Hay ventas desde inicios de Navidad y muchas reservas”, señalan. El precio va desde los 2,50, en el caso de los roscones individuales, “de tamaño donut”, hasta los 25 euros de los medianos, de 700 gramos, y los grandes, de 1,1 kilos, con un precio de 34.

No obstante, puntualizan en la confitería, el coste total varía dependiendo del relleno. “Hay de crema, crema de chocolate, mousse de chocolate, nata, turrón y merengue, estos últimos más ‘exóticos’”. Otro clásico es Berna, en Marcial del Adalid, 19. Lo que destacan sus adeptos es la frescura de sus productos, como sus famosas milhojas, y es que sus roscones no están a la venta hasta el último momento. Decorado con cereza confitada y azúcar, tiene la opción de relleno de nata, crema o trufa.

Un local que también tira de lo artesanal es Pandejuevo (San Andrés, 44). Desde su obrador lo definen como “unha esponxosa e sabrosa masa con toques cítricos, manteiga e ovos. Aromatizado con auga de azahar e decorado con laranxa, améndoa e azucre perlado”. Pese a “non necesitar recheo”, se ofrece la posibilidad de elegir entre tres sabores: chocolate, crema y nata. El precio va desde los 9 hasta los 26,50 euros.