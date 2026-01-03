¿Qué le piden a los Reyes Magos los viajeros del tren en A Coruña?

Pasajeros de tren, a su llegada a la estación de A Coruña Patricia G. Fraga

Los viajeros del tren empezaron este nuevo año 2026 de la misma forma que terminaron el pasado: sobre vías. 2025 comenzó con la recién estrenada estación provisional de A Coruña, un edificio que, más de un año después de su puesta en marcha, todavía es más sonado por los episodios de caos en su interior y en los aledaños que por su correcto y eficiente servicio. Ya a mediados de año, llegó el fin de los abonos gratuitos, una medida estatal que no solo provocó el auge del Eje Atlántico, sino que convirtió a este corredor en el más usado de todo el país.

No obstante, después de registrar otro año de récord en lo que a la movilidad ferroviaria respecta, los usuarios recurrentes consideran que todavía queda mucho por hacer por una línea que, año tras año, aumenta su demanda de viajeros. De esta forma, los viajeros frecuentes también han escrito su particular carta de los Reyes Magos.

1- Aumentar el número de trayectos madrugadores

Uno aspecto que todavía preocupa entre los miles de estudiantes y trabajadores que utilizan el ferrocarril como medio de transporte para sus lugares de estudio o trabajo es, sin duda, la escasez de frecuencias. Sobre todo a primera hora de la mañana. Actualmente el primer servicio del día desde la avenida del Ferrocarril a Vigo Urzaiz parte a las 07.00 horas, una opción más que descartable para las personas cuyo destino sea más allá de Santiago de Compostela.

En el sentido inverso, mejora un poco la cuestión, aunque para los viajeros sigue siendo demasiado tarde. “Nuestra prioridad ahora que el tren es más asequible es seguir mejorando la oferta, empezando por más frecuencias, especialmente a primera hora. Muchas personas dependen del tren para ir a trabajar o estudiar, pero las opciones son limitadas: los trenes de Media Distancia que conectan Vigo, Ourense y A Coruña con Santiago, Pontevedra y Vilagarcía no llegan hasta las 07.53, 08.18 o 08.40, muy tarde para quienes se incorporan a las 08.00 horas”, inciden desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia.

2- Incremento de plazas en otras circulaciones

Cada vez es más frecuente ver trenes en doble composición, es decir, dos vehículos unidos que puedan aportar el doble de plazas. Actualmente, los trenes que prestan servicio en la línea A Coruña-Vigo tienen una capacidad de 280 plazas, un número muchas veces insuficiente, y que repercute negativamente en la previsión y organización de los usuarios recurrentes.

Para solucionar este problema, los usuarios proponen una solución: habilitar las plazas sinergiadas. Esto significa que a los trayectos AVE o Avlo con destino Madrid, puedan acceder también pasajeros con otros destinos dentro de la comunidad gallega, como Santiago u Ourense, por ejemplo. “Para atender la demanda y generar más opciones, proponemos extender la sinergia de plazas entre circulaciones de AVE y Avlo a toda Galicia, y valorar trenes Avril de mayor capacidad, como en Castilla y León, con el objetivo de ofrecer más plazas en todas las circulaciones”, explican desde la asociación de viajeros.

3- Más atención para reducir las incidencias de la línea

Algo que también afecta considerablemente en la rutina de los pasajeros coruñeses es el número de incidencias, que muchas veces provocan retrasos de gran magnitud. En la mayoría de los casos, esto se produce por problemas en la infraestructura (competencia de Adif), pero también por problemas en la reposición de trenes (competencia de Renfe), que afecta, de esta forma, a la capacidad operativa.

“Adif es responsable de las limitaciones temporales de velocidad y de las averías de señales y tensión, que perjudican nuestro día a día. A Renfe también le pedimos más atención a Galicia para reducir incidencias. Queremos líneas más fiables, que no dependa de una avería casi diaria el llegar tarde al trabajo”, dicen los viajeros del tren.

4- Novedades sobre el estudio de la llegada de Cercanías

Tal y como avanzó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado mes de septiembre, el estudio de análisis para implementar el servicio de Cercanías en Galicia estipula, de manera preliminar, establecer cuatro “zonas principales”: Vigo, A Coruña, eje atlántico y otra que denominó “línea de interior”, así como otra complementaria en ancho métrico. No obstante, el propio Puente había alertado que, aunque “se están estudiando cuatro zonas principales, y tómenlo, por favor, con cautela hasta que no esté el estudio aprobado de manera definitiva”.

En este sentido, la llegada de los servicios de Cercanías a la comunidad gallega, y en este caso a A Coruña, no solo provocaría un aumento en el tránsito de viajeros, sino que ayudaría a diferentes municipios del área metropolitana a tener una mayor volumen de viajeros y evitar el traslado obligatorio por carretera: “Nuestras distancias en Galicia equivalen a lo que en Madrid, Cataluña o el País Vasco se consideran Cercanías. Avanzar en Cercanías es fundamental para miles de gallegos. Estamos expectantes ante los estudios que está realizando el Ministerio”, sentencian.