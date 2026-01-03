Preocupación y esperanza entre los venezolanos de A Coruña: "Lo primero en lo que piensas es en la familia"

Walter Nieves, cofundador de Chipi +58, con venezolanos celebrando el arresto de Maduro Javier Alborés

Estados Unidos atacó la madrugada del sábado a Caracas, Venezuela, y anunció el arresto de Nicolás Maduro y su mujer. Desde El Ideal Gallego hemos querido conocer la opinión de los venezolanos que residen en A Coruña, que según datos del INE superan los 12.000.

Uno de ellos es Walter Nieves, cofundador del bar Chipi +58, en la avenida Finisterre. Walter lleva 10 años viviendo en A Coruña, pero mantiene familia en Venezuela, por lo que la preocupación por los suyos está muy presente, pese a la esperanza que le invade al pensar en una posible "vida más digna" para ellos.

Se enteró del ataque sobre las 8.15 horas, tras recibir llamadas de sus allegados, preocupados por las posibles pérdidas humanas que este proceso tan "complejo", como él mismo lo define, pueda ocasionar.

"La sociedad venezolana es una sociedad pacífica, que no está acostumbrada a este tipo de escenarios, y el pueblo venezolano está a la expectativa de lo que vaya transcurriendo en las próximas horas", asegura.

Lo primero que se le pasó por la cabeza fue cómo se vivirán las próximas horas en el país, pues "tristemente, este tipo de problemas no se soluciona de manera pacífica". A pesar de ello, tiene fe en el pueblo venezolano, al que califica de "resiliente", y está convencido de que "todo será rápido" para que Venezuela goce de una mejor calidad de vida.

Walter teme una "transición lenta y complicada". Reclama que se cumpla la Constitución, que exista el reconocimiento del presidente electo González Urrutia y que todo se haga sin usurpaciones, sin bandas terroristas en el poder y, en definitiva, que Venezuela sea gobernada por "gente decente".

"Creo que los libros no muerden", dice al ser preguntado por la comprensión internacional ante este conflicto. "Para quien esté desinformado o no documentado, esto puede verse como una agresión bélica por parte de otra nación. Pero quien ha entendido y comprendido el proceso venezolano observará esta gesta como una gesta libertaria", asegura.

Sobre que sea Trump quien haya dado este paso, Walter asegura que le da igual quién fuera, aunque asegura que el momento actual responde a los intereses del país norteamericano por los recursos de Venezuela.

"Todos sabemos que nada es gratis en esta vida y que en algún momento habrá que pagar este proceso. Venezuela es un país con un gran potencial y con recursos suficientes para asumirlo. Son recursos que hoy en día no llegan a los venezolanos y que se llevan otras potencias extranjeras", afirma.

Walter reitera su deseo de que esta transición sea rápida y lo más calmada posible y pide que se cumpla la Constitución en un 3 de enero que recuerda a la caída del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien se entregó a las autoridades norteamericanas hace 36 años después de que el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, George H. W. Bush, ordenase su arresto por tráfico de droga.