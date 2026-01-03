Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 3 de enero?

Recepción municipal de los Reyes Magos Javier Alborés

Este sábado la Navidad de A Coruña tendrá como grandes protagonistas a los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán recibiendo a los niños en el Palacio Municipal de María Pita de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

En la OMIC la Casa de los Juguetes ofrece a las 11.00 un bingo navideño, a las 11.15 un taller de postales de Reyes, a las 12.05 uno de jardinería sostenibles, a las 12.55 uno para crear portacolores de desechos y a las 13.45 un cuentacuentos.

Habrá también una visita guiada a la Casa Museo Picasso y otra a la muestra del Kiosco Alfonso 'Xavier. Momentos Naturales'. Ambas serán a las 12.00 horas.

A las 16.30 horas los Reyes estarán en el centro cívico de Os Mallos y a las 17.00 se pasarán por las asociaciones vecinales de O Ventorrillo, A Zapateira, Adormideras y Bens, mientras que a las 18.30 irán hasta el centro cívico de Novo Mesoiro.

A las 18.00 y las 20.30 horas el teatro Colón ofrecerá el espectáculo Reinventio.

El belén municipal de María Pita estará abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Por su parte, el nacimiento del acuartelamiento de Atocha abrirá de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Los Reyes Magos también estarán en Marineda City, de 17.00 a 21.00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán, y con la hora de 17.00 a 18.00 en la Sala Amigable con intérprete en lengua de signos. En el exterior del centro comercial sigue también instalado el mercadillo de Navidad.

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán a las 17.30 junto a sus pajes en la planta baja del centro comercial Los Rosales. A la misma hora habrá un fotomatón con máscaras de los Reyes y un taller de máscaras en el club infantil.

En el muelle de Batería se podrá disfrutar de la pista de hielo de 11.00 a 23.00 horas, mientras que la pop up navideña de Zara en la calle Compostela llevará a los más pequeños a una oficina postal mágica.

En Culleredo el Wintercircus del Paseo de O Burgo ofrece sesiones a las 17.00 y 19.30 horas. Además, estarán abiertas las carpas de Navidad en la plaza Europa y en Villa Melania, de 17.00 a 20.00 horas, con juegos, hinchables y talleres.

Oleiros abrirá sus atracciones de Navidad de la plaza Esther Pita de 11.00 a 22.45 horas y en el centro cívico de Santa Cruz habrá un taller para buscar al reno Rodolfo. También se podrá disfrutar de la pista de hielo de Perillo, instalada en la pista polideportiva de la II República de 11.00 a 23.00 horas.

En Sada, la parroquia de Meirás organiza una fiesta de Navidad con actividades de la mano del centro de ocio Ohana y chocolate con churros para los niños. Será a las 17.00 en el bajo parroquial.

La Casita del Cartero Real estará abierta en el Paseo Fluvial de Arteixo de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Además, los Reyes Magos se pasarán por los cenetros sociales: saldrán a las 16.30 del de Uxes para ir por Loureda, Lañas y Armentón. Coruña The Style Outlets programa un nuevo espectáculo de magia a las 12.30 horas.