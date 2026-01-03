Mi cuenta

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 3 de enero?

Noela Rey Méndez
03/01/2026 06:15
03/01/2026 06:15
Recepción municipal de los Reyes Magos
Javier Alborés
Javier Alborés
Este sábado la Navidad de A Coruña tendrá como grandes protagonistas a los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán recibiendo a los niños en el Palacio Municipal de María Pita de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

En la OMIC la Casa de los Juguetes ofrece a las 11.00 un bingo navideño, a las 11.15 un taller de postales de Reyes, a las 12.05 uno de jardinería sostenibles, a las 12.55 uno para crear portacolores de desechos y a las 13.45 un cuentacuentos. 

Habrá también una visita guiada a la Casa Museo Picasso y otra a la muestra del Kiosco Alfonso 'Xavier. Momentos Naturales'. Ambas serán a las 12.00 horas. 

A las 16.30 horas los Reyes estarán en el centro cívico de Os Mallos y a las 17.00 se pasarán por las asociaciones vecinales de O Ventorrillo, A Zapateira, Adormideras y Bens, mientras que a las 18.30 irán hasta el centro cívico de Novo Mesoiro. 

A las 18.00 y las 20.30 horas el teatro Colón ofrecerá el espectáculo Reinventio. 

El belén municipal de María Pita estará abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. 

Belén municipal

Belén municipal de A Coruña

Más información

Por su parte, el nacimiento del acuartelamiento de Atocha abrirá de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. 

Belén del acuartelamiento de Atocha

Más información

Los Reyes Magos también estarán en Marineda City, de 17.00 a 21.00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán, y con la hora de 17.00 a 18.00 en la Sala Amigable con intérprete en lengua de signos. En el exterior del centro comercial sigue también instalado el mercadillo de Navidad.

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán a las 17.30 junto a sus pajes en la planta baja del centro comercial Los Rosales. A la misma hora habrá un fotomatón con máscaras de los Reyes y un taller de máscaras en el club infantil. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

Más información

En el muelle de Batería se podrá disfrutar de la pista de hielo de 11.00 a 23.00 horas, mientras que la pop up navideña de Zara en la calle Compostela llevará a los más pequeños a una oficina postal mágica. 

Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña

Pop Up navideño en Zara

Más información

En Culleredo el Wintercircus del Paseo de O Burgo ofrece sesiones a las 17.00 y 19.30 horas. Además, estarán abiertas las carpas de Navidad en la plaza Europa y en Villa Melania, de 17.00 a 20.00 horas, con juegos, hinchables y talleres. 

Winter Park de Culleredo

Winter Park en Culleredo

Más información

Oleiros abrirá sus atracciones de Navidad de la plaza Esther Pita de 11.00 a 22.45 horas y en el centro cívico de Santa Cruz habrá un taller para buscar al reno Rodolfo. También se podrá disfrutar de la pista de hielo de Perillo, instalada en la pista polideportiva de la II República de 11.00 a 23.00 horas. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

Más información

En Sada, la parroquia de Meirás organiza una fiesta de Navidad con actividades de la mano del centro de ocio Ohana y chocolate con churros para los niños. Será a las 17.00 en el bajo parroquial. 

Los Reyes Magos y su cabalgata también pasaron por Sada (2)

Fiesta de Navidad en Meirás

Más información

La Casita del Cartero Real estará abierta en el Paseo Fluvial de Arteixo de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Además, los Reyes Magos se pasarán por los cenetros sociales: saldrán a las 16.30 del de Uxes para ir por Loureda, Lañas y Armentón. Coruña The Style Outlets programa un nuevo espectáculo de magia a las 12.30 horas.

Así será la Navidad en Arteixo: mercadillos, Papá Noel, Cabalgata y fin de año con la París de Noia

Más información
