Los desarrollos de la periferia de A Coruña suman más de 341.000 metros cuadrados de zonas verdes

Ubicación del parque de San Cristóbal das Viñas

Resulta mucho más fácil arañar metros cuadrados en un nuevo desarrollo que tratar de hallar nuevo espacio donde plantar árboles en medio del tejido urbano consolidado, de manera que no puede sorprender a nadie que los nuevos parques proyectados en los desarrollos periféricos de la ciudad sean mucho más grandes que los que se están realizando en el Agra do Orzán o el que se construirá en Monte Alto. En total, sumando los polígonos de Monte Mero y San Pedro de Visma, suman 341.000 metros cuadrados.

El último caso, un gran parque y una alameda central conectarán el barrio de O Ventorrillo y el parque con este barrio. Todos formarán parte de los más de 89.000 metros cuadrados de espacios libres públicos. Mientras que durante la gran expansión de los años 70 y 80 lo habitual era construir viviendas en masa, sin pensar en los espacios públicos, ahora se plantea un crecimiento mucho más planificado y sostenible.

El proyecto de San Pedro de Visma se está llevando a cabo con acciones de sostenibilidad a lo largo de todo el proceso de urbanización y construcción. Entre ellas, destacan soluciones para optimizar el consumo energético, el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y la instalación de generadores de energía renovable, entre otros. También se piensa en el aparcamiento. En Visma se ubicarán 2.476 plazas y la mayor parte de ellas (1.799)serán en superficie. Y se reservarán casi cien para conductores con movilidad reducida. El resto del estacionamiento será subterráneo.

Monte Mero

Pero será San Cristóbal das Viñas el que albergará uno de los mayores parques de la ciudad, con 161.000 metros cuadrados. Esto, en realidad, forma parte del desarrollo de Monte Mero. Aunque resulta comprensible que la atención pública la hayan acaparado las miles de viviendas que se van a construir allí (4.025 distribuidas en 26 edificios) hay que tener en cuenta que el corazón de este nuevo barrio no será rojo, sino verde: nada menos que 91.000 metros cuadrados, una extensión muy semejante a la de San Pedro de Visma.

Por supuesto, se tardarán años antes de que esté lista la nueva urbanización, aunque se trate de un Proxecto de Interés Autonómico (PIA), lo que permite acelerar los plazos. Pero lo que tampoco se ha destacado mucho es que la promotora también tendrá que construir esa enorme zona verde en San Cristóbal das Viñas, que será una parte muy importante del cinturón verde que rodeará a la ciudad.