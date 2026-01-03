Lo que queda tras el mercadillo: actividades infantiles y patinaje

El mercado este jueves Javier Albores

La temporada navideña resta días y, tras el paso de Fin de Año, el mercadillo puso fin a su polémica andadura en María Pita. Tras más de un mes en la plaza, ayer las siete (de 40) casetas que habían resistido hasta el final, echaron el cierre. El desmontaje de los puestos llegará justo a tiempo para el paso de la Cabalgata de Reyes, el próximo lunes. La programación navideña se centra ahora en el Palacio Municipal, donde el belén acoge a centenares de personas diariamente, y donde ayer los Reyes Magos escucharon los deseos de los más pequeños. También en los jardines de Méndez Núñez, donde las atracciones infantiles han sido uno de los grandes reclamos de las fiestas. Y, cómo no, en el muelle de Batería, que acoge la pista de patinaje sobre hielo. Ayer, ni la lluvia impidió que Sus Majestades de Oriente viajaran hasta A Coruña para hacer los sueños de los niños realidad.

Sobre las 11.00 horas de la mañana, el Palacio Municipal de María Pita abrió sus puertas de par en par para que los más pequeños de las casas se acercasen a los tres Reyes Magos para pedirles los regalos de última hora. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus pajes, atendieron a las peticiones de los niños que se acercaron hasta allí, ya fuese en horario de mañana o de tarde. Así, los pequeños se llevaron sus caramelos y podrán seguir acercándose hasta el domingo, jornada en la que los Reyes deberán despedirse para recobrar fuerzas, pues visitar todas las casas de los coruñeses en una noche no es moco de pavo.

Las cartas podrán llevarse de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas. Tras esto, el día 5 de enero Sus Majestades pasearán por las calles de la ciudad en la cabalgata para después, la mañana del 6 de enero, regresar a sus casas tras dejar los presentes repartidos. Y detrás de los Reyes Magos, en María Pita, el Belén municipal ultima las visitas de los coruñeses, que hasta el 6 de enero podrán ver las figuras que llenan este atractivo navideño y que en esta edición añadió la figura del cantante Xoel López.

Más oferta

La lluvia tampoco frena a los más pequeños de disfrutar la última semana que les queda de vacaciones. Y las atracciones de Méndez Núñez, que estarán allí instaladas hasta el 12 de enero, son el principal reclamo. Fredy Camarero, quien gestiona este espacio de ocio para familias, asegura que “no puede haber queja de cómo van las cosas, después de haber sufrido semanas enteras de temporal y mal tiempo”. A pesar de esto, “están en una cantidad de visitantes parecida a lo esperado y al año pasado”, añade.

Lo que ya se ha convertido en un auténtico parque temático navideño cuenta con camas elásticas, coches de choque, saltadores de tirantes y globos giratorios. También con el tradicional tren de Navidad, que recorre parte de los jardines.

A pocos metros, en el muelle de Batería, el encargado de la pista de hielo, Bruno Louriño Cabana, señala que “este año la afluencia ha sido mejor que en años anteriores gracias a la carpa que cubre la instalación, que evita chapuzones a los que se animan a patinar”. Según comenta, “cuando más gente acude a la pista de hielo es en horario de 18.00 a 21.00 horas”.

Los horarios son de 11.00 a 23.00 horas menos el próximo 6 de enero, que será de 18.00 a 23.00 horas. En cuanto a precios: 9,90 euros la entrada normal y 4,50 para escolares.

Cabalgata

En la tarde del lunes, 5 de enero, tendrá lugar el evento más multitudinario de la Navidad, además del favorito de los más pequeños. El desfile recorrerá 4,4 kilómetros de la ciudad con 7,5 toneladas de caramelos a bordo de las carrozas. Al incrementar distancias, la comitiva adelantará su marcha a las 17.30 horas.

El punto de inicio será la calle Revolución Francesa, junto al parque de Vioño, para continuar por Igualdad y salir a la ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Fernández Latorre, Cuatro Caminos, Cuesta de la Palloza, Primo de rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de La Marina, Puerta Real y María Pita. Serán cerca de 1.200 las personas que participarán en la cabalgata, que constará de trece carrozas.

Las seis municipales tendrán temática astronómica, con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar en agosto. Entre estas, las tres de los Reyes Magos. Otras siete carrozas serán de colaboradores, además de los seis trenes, uno de ellos solidario. Al camión de los Bomberos, uno de los vehículos más aclamados del desfile, se sumará este año uno de la Policía Local. En la zona de los Cantones, entre la intersección con Entrejardines y el teatro Colón, no estará permitida la presencia público debido a las obras. Habrá, como siempre, puntos accesibles, situados en Pérez Ardá –frente a El Corte Inglés– y delante de la Autoridad Portuaria. También puntos sin ruido, uno en la ronda de Outeiro, a la altura del hotel Avenida, y otro en el teatro Colón.

La cabalgata estará amenizada por dieciséis compañías artísticas con 170 personas. Para todo este despliegue se contará con 500 figurantes, con alrededor de 100 monitores que velarán por la atención y el cuidado de los participantes.