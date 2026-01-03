La campaña de Navidad en el mercado de Monte Alto supera las expectativas de los placeros

Una mujer compra en una pescadería del mercado Javier Alborés

Los placeros de Monte Alto pidieron por Navidad poder volver al mercado a tiempo para desarrollar en él la campaña navideña. El deseo fue cumplido, y tras el paso de las fechas más potentes, ya pueden afirmar que la temporada festiva “ha superado las expectativas”.

Fue el día 10 de diciembre cuando los vendedores instalados desde hacía casi tres años en la carpa provisional de Indalecio Prieto regresaron a la plaza de abastos de la calle Forcarei, ya renovada tras una obra que, en palabras de la alcaldesa, Inés Rey, “hace barrio y ciudad”. En total, nueve placeros llenaron sus puestos con el objetivo de afrontar la temporada más ilusionante en un edificio “moderno, con luz y nuevo”.

“La temporada navideña ha sido estupenda y la gente tenía muchísimas ganas de mercado”, señalan desde panadería Conchi, donde añaden que “ha habido una buenísima acogida de los vecinos”. Por su parte, la presidenta de los vendedores de Monte Alto, Ana María Pérez Rodríguez, asegura que “la gente ha respondido muy bien, pero es normal, ya que somos la novedad, estamos más cerca y son fechas especiales. El balance es positivo, pero habrá que ver cómo avanza”.

Esta placera, desde su puesto A Fraga, pone en valor que “la plaza ha quedado muy moderna, muy bonita y abierta, con mucha luz”. Además, los operarios municipales han estado ultimando los detalles que faltaban en algunos puestos, que recibirán los mesados tras las fiestas. A los nueve puestos actuales se sumarán en las próximas semanas nuevos compañeros.

A mediados de diciembre, una semana después de la reapertura, se otorgaron tres de los puestos de la plaza de abastos que todavía faltaban por estrenarse. Por otra parte, en los próximos días se abrirá el plazo para la presentación de ofertas que posibiliten la ocupación de los diez puestos que todavía están vacíos.