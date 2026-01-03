Destrozos en el interior del Banco Pastor, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Un acto violento marcó la actualidad de hace 25 años, cuando un grupo de personas aprovecharon la manifestación contra el despido de unos trabajadores del Banco Pastor para acceder a la oficina principal de la entidad, en el Cantón Pequeño, y causar destrozos. Para ese tema fue la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy de 2001. Hace medio siglo, en 1976, Fernando Sanjurjo de Carricarte tomaba posesión como nuevo gobernador militar. En 1951, hace 75 años, el entonces alcalde, Alfonso Molina, trataba de contener la subida del precio de la carne. En 1926, una trabajadora del puerto sufrió una caída en el muelle de la Palloza y tuvo que ser trasladada a la Casa de Socorro para recibir asistencia.

Miércoles, 3 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Arrasan la oficina principal del Banco Pastor en los Cantones

Una manifestación convocada por la CIG para protestar contra el despido de unos trabajadores del Banco Pastor degeneró ayer, 2 de enero de 2001, en una demostración de violencia, que aprovecharon algunos incontrolados para arrasar la oficina principal de la entidad crediticia, en el Cantón Pequeño. Gladis Afonso, dirigente de la central sindical nacionalista, aseguró que esa formación no se hace responsable de los destrozos, aunque comprende la actitud de los manifestantes. El banco aún no cuantificó los daños, que podrían ascender a varios millones de pesetas.

Por otra parte, Autopistas del Atlántico subió 35 pesetas el precio del peaje entre A Coruña y Vigo, que ahora cuesta 1.470, mientras que el tramo hasta Santiago vale 605, 15 más que hasta el día 31 de diciembre de 2000. En cambio, la empresa concesionaria de la vía de alta capacidad no ha modificado el importe de la tasa que deben pagar los usuarios en A Barcala.

Sábado, 3 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Sanjurjo de Carricarte, nuevo gobernador militar

El nuevo gobernador militar, general de división, don Fernando Sanjurjo de Carricarte, se posesionó del cargo ayer, 2 de enero de 1976, en la sede del Gobierno Militar de La Coruña. El acto, que fue a las once horas, revistió gran sencillez, pues se celebró en la intimidad castrense. A su llegada al Gobierno Militar, fue cumplimentado por el gobernador militar accidental, general Belando, acompañado de altos jefes de aquel centro militar.

En otro orden de cosas, quedó constituida la Junta Provincial del Censo Electoral de La Coruña para el bienio 1976-77, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907. La Junta la preside el presidente de la Audiencia Territorial, señor De la Torre Ruiz. La Junta Provincial del Censo Electoral se reunirá, en sesión pública, en el Palacio de Justicia, el próximo día 8 de enero de 1976, a las cinco, a fin de proclamar candidatos para la elección de presidente de la Diputación coruñesa.

Miércoles, 3 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Molina quiere contener el precio de la carne

La Permanente municipal celebró sesión ayer, 2 de enero de 1951, bajo la presidencia del Alcalde, señor Molina Brandao. Fueron aprobadas varias certificaciones de obras. El señor Molina pide que conste su felicitación por el nuevo año al pueblo coruñés, a sus compañeros, a los funcionarios y a la prensa. Sobre abastos, manifestó el señor Molina que sigue habiendo carne, porque se mata más y el precio es mayor, y se lamenta de que todavía haya carniceros que cobren más de las 28 pesetas ahora fijadas. Pide que el público colabore en esto de evitar que la carne siga encareciendo.

También anuncia que serán colocados carteles con los precios que debe pagar el consumidor. El pescado encareció estos días, porque los buques no salieron a causa del mal estado del mar. Las patatas han subido poco y los plátanos bajaron.

Domingo, 3 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Una desgracia en el muelle de la Palloza

En la mañana de ayer, 2 de enero de 1926, se hallaba cargando carbón en el muelle de la Palloza el vapor de la matrícula de Vigo ‘Evaristo’. Una de las mujeres encargadas del transporte del carbón del depósito al barco, llamada Ramona Flores Martínez, de 39 años, vecina del lugar de Vioño, al pasar por la plancha de hierro que unía al ‘Evaristo’ con el muelle, tuvo la desgracia de resbalar y caer sobre la cubierta del buque, lesionándose.

Trasladada sin pérdida de tiempo en el automóvil número 154-C a la Casa de Socorro, fue asistida por los facultativos de guardia, de contusiones en diferentes partes del cuerpo, calificando su estado de menos grave. Después de curada, pasó a su domicilio en un coche.

Además, hoy, a las siete y media de la tarde, proseguirá la serie de conferencias organizadas por el Centro Cultural Santo Tomás de Aquino.