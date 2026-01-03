Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos serán los cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento por la Cabalgata de Reyes en A Coruña

El Concello habilitará un dispositivo especial de tráfico para minimizar las afecciones

Belén Cebey
Belén Cebey
03/01/2026 15:37
Cabalgata de Reyes 2025
Cabalgata de Reyes 2025
Carlota Blanco
La celebración de la Cabalgata de Reyes este lunes 5 de enero implicará cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en las calles por las que transcurrirá el desfile.

Desde la medianoche del domingo 4, no estará permitido estacionar en vías como Revolución Francesa, Igualdade, Pérez Ardá (margen derecha), avenida Fernández Latorre, Costa da Palloza (margen derecha) y Primo de Rivera (margen izquierda). Todas las calles del recorrido permanecerán cerradas al tráfico durante el paso de la Cabalgata y se irán reabriendo de forma progresiva.

La Cabalgata de Reyes de A Coruña recorrerá 4,4 kilómetros con nuevas carrozas

Más información

El Concello habilitará un dispositivo especial de tráfico para minimizar las afecciones, con especial atención a puntos sensibles como la entrada a la estación de autobuses en Pérez Ardá, donde se garantizará el paso de autocares, o la plaza de Ourense, que mantendrá el tráfico abierto en ambos sentidos. El acceso a Alfonso Molina desde Linares Rivas contará con un carril por sentido.

Por motivos de seguridad, quedará restringido el acceso de personas al tramo entre Entrexardíns y el Obelisco, coincidente con las obras de remodelación de los Cantones. También será necesario cerrar puntualmente vías como la avenida de Arteixo para evitar incidencias.

Desde el Concello se recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y optar por el transporte público.

