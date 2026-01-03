Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Concello crea un mapa interactivo para seguir al minuto la Cabalgata de Reyes

Redacción
03/01/2026 13:46
Cabalgata de Reyes en A Coruña 2025
Recorrido de la Cabalgata de Reyes en 2025
Quintana
La Cabalgata de Reyes de este año dará un nuevo paso hacia una celebración más diversa e inclusiva, reforzando las medidas orientadas a la participación de personas con diversidad funcional y facilitando el seguimiento del evento a toda la ciudadanía.

Entre las iniciativas destacadas, el Concello pondrá a disposición, en el Teatro Colón, un servicio de préstamo de cascos de reducción de ruido, gracias a la colaboración con ENKI. Esta medida está pensada para que niñas y niños con trastorno del espectro del autismo y/o dificultades en el procesamiento sensorial puedan disfrutar plenamente de la Cabalgata.

Se mantienen además las zonas accesibles para personas con movilidad reducida en puntos estratégicos del recorrido, como la Autoridad Portuaria y Pérez Ardá, así como las zonas sin ruido, ubicadas frente al Hotel Avenida y en el propio Teatro Colón.

Como novedad, la web municipal ofrece un mapa interactivo del recorrido, ilustrado con pictogramas, que permite anticipar el trazado y planificar la asistencia. 

La comitiva estará formada por 13 carrozas, seis trenes —uno solidario— y contará con la participación de más de 1.200 personas, entre figurantes, artistas y personal de organización. Además, el evento podrá consultarse y seguirse en directo a través de los canales oficiales del Concello.

La jornada culminará en la plaza de María Pita, donde habrá actuaciones musicales desde las 19.00 horas, con Pulpiño Viascón, antes de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos.

