El Ayuntamiento de A Coruña prepara una nueva expansión de los pulmones coruñeses

Estado actual del jardín del Observatorio, que se convertirá en el Parque del Agra do Orzán, muy esperado por los vecinos Patricia G. Fraga

Estos días, con el empeoramiento del tiempo, el hogar parece más acogedor y no dan ganas de pasear, pero cuando sale el sol, a uno le gusta hacerlo por un parque. El año que viene, los vecinos de Monte alto podrán caminar por el del Vigía, si es que los planes municipales se cumplen. En los presupuestos de este año figuran otros 385.000 euros para esta infraestructura. Fuentes municipales señalan que esperan licitar en los primeros seis meses del año, de manera que las obras comenzarían antes del final de este 2026.

Eso sí, será un 25% más caro de lo que se proyectó en un principio, cuando se habían reservado, para 2025, casi 1,2 millones de euros. Este año se han reservado otros 385.000 euros, según figura en las cuentas que se aprobaron en el último pleno del año pasado. El presupuesto se acerca así a 1,5 millones de euros debido a esta modificación. El proyecto se impulsó en 2024, en 2025 ya se hizo una actualización.

El parque permitirá convertir 16.000 metros cuadrados de un espacio abandonado en una zona verde que estaría rodeada por varios centros escolares como el CEIP Víctor López Seoane, el polideportivo de Monte Alto y la guardería Galiña Azul, además del CEIP Torre de Hércules. En total, 900 niños que podían disfrutar de este nuevo espacio, aunque estaría abierto a toda la ciudad, naturalmente.

Pero el proyecto actual proviene de la primera convocatoria de los presupuestos participativos (una iniciativa también originaria de la Marea) realizada por el PSOE. El Ampa del CEIP Torre de Hércules propuso aprovechar este espacio abandonado en torno a la torre de agua que es el punto más alto de este emblemático barrio herculino.

Por otro lado, el parque Europa figura en los presupuestos municipales con una partida de 50.000 euros para una ampliación y mejora que, en realidad, también se unen a lo presupuestado en 2025, de 300.000 euros, que ahora se complementa. Eso no quiere decir que se vaya a agotar todo el presupuesto, pero la previsión es que empiecen las obras antes de que acabe el año.

Lo cierto es que se lleva demandando para este espacio una reforma integral desde hace años. En los años noventa, la creación del parque Europa supuso una gran novedad y un verdadero avance para los vecinos de la zona de A Gaiteira, que pasaban a tener a su disposición un espacio moderno y que daba una nueva imagen a todo el entorno. La inauguración tuvo lugar en el año 1993, y suponía la puesta en marcha de unas instalaciones en las que se habían invertido, según el entonces alcalde, Francisco Vázquez, unos mil millones de las antiguas pesetas (seis millones de euros al cambio) en una superficie de más de 18.000 metros cuadrados.

En los últimos años, el Gobierno local ha llevado a cabo varias iniciativas para mantener y mejorar la zona verde. En mayo de 2023 se mejoraron las sendas peatonales con un coste de 187.000 euros y en noviembre de 2024, se instaló una nueva área biosaludable.

Avances en el Agra do Orzán

Para estas dos obras, habrá que esperar, pero el parque del Observatorio está a punto de finalizarse, algo que a los residentes de Agra do Orzán, que llevan años esperándolo, les resultará difícil de creer. El 14 de octubre se derribó el muro que separaba el terreno del resto del barrio. Ayer, el Ayuntamiento anunció avances en la construcción del parque del Observatorio, en el Agra do Orzán. junto a la calle Canceliña. La plantación de simiente de césped tuvo lugar en otoño, y la hierba ha ido creciendo progresivamente, así que todavía no se puede pisar, y tendrá que ser segado antes de abrir el parque al público.

“Estamos traballando para que a súa apertura sexa o máis axiña posible, con todas as garantías. Por iso cómpre agardar unhas semanas máis ata que o céspede agrome e as tarefas nas áreas verdes estean completas”, declaró la alcaldesa, Inés Rey.

Los trabajos de reverdecimiento del parque comenzaron después de desbrozar la parcela cedida al Ayuntamiento en régimen de concesión por Aemet, la Agencia Española de Meteorología. Después se plantaron plantas como abelias y euryops y nuevos árboles: siete abedules, que se unen a los que ya se erguían en el lugar, como un metrosidero.