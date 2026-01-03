Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en A Coruña

El varón permanece en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial

Europa Press
03/01/2026 13:55
Coche patrulla de la Policía Nacional
Coche patrulla de la Policía Nacional
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Un hombre fue detenido en la madrugada del viernes al sábado por una agresión sexual a una menor en el barrio de Xuxán, en A Coruña, según informan fuentes policiales. El varón permanece en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron entre las 02.00 y 03.00 horas de la pasada madrugada. En base al relato policial, la agresión ocurrió supuestamente en el interior de un ascensor, tras lo que la víctima consiguió huir.

Atestados de la Policía Local en un accidente

Localizado en una discoteca de A Coruña un conductor que se dio a la fuga tras un atropello

Más información

Poco después, el hombre, mayor de edad, fue detenido por la Policía Local en los alrededores de la calle en la que tuvieron lugar los hechos. Pudieron capturarlo gracias a la descripción dada por los vecinos.

Actualmente, permanece en dependencias de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación. Está a la espera de pasar a disposición judicial, lo que previsiblemente no ocurrirá este sábado.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Feijóo y Rueda reaccionan al ataque de EE.UU a Venezuela
Andrea López Ramos
Cabalgata de Reyes en A Coruña 2025

El Concello crea un mapa interactivo para seguir al minuto la Cabalgata de Reyes
Redacción
Localizado muerto el septuagenario desaparecido en Oleiros

Localizado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
Redacción
Pedro Sánchez en Moncloa

Pedro Sánchez llama a la desescalada en Venezuela y pide respetar el derecho internacional
EFE