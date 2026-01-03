Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en A Coruña

Coche patrulla de la Policía Nacional EC

Un hombre fue detenido en la madrugada del viernes al sábado por una agresión sexual a una menor en el barrio de Xuxán, en A Coruña, según informan fuentes policiales. El varón permanece en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron entre las 02.00 y 03.00 horas de la pasada madrugada. En base al relato policial, la agresión ocurrió supuestamente en el interior de un ascensor, tras lo que la víctima consiguió huir.

Poco después, el hombre, mayor de edad, fue detenido por la Policía Local en los alrededores de la calle en la que tuvieron lugar los hechos. Pudieron capturarlo gracias a la descripción dada por los vecinos.

Actualmente, permanece en dependencias de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación. Está a la espera de pasar a disposición judicial, lo que previsiblemente no ocurrirá este sábado.