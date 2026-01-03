Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Del Scalextric al Tango

Luís Pousa
Luís Pousa
03/01/2026 06:10
Gol de Argentina en el Mundial 78, con el balón Tango en la portería de Holanda
Gol de Argentina en el Mundial 78, con el balón Tango en la portería de Holanda
Archivo EL ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Mi amigo Xosé Carlos Caneiro es, antes que cualquier otra cosa, un cacho de pan. Y además es uno de los mejores narradores en gallego y castellano del último medio siglo. Dotado de un talento natural y una gigantesca mochila de lecturas, conozco a muy pocos autores que acaricien las palabras como él cuando escribe en gallego. Asómense, por ejemplo, a su ‘Paraíso’, donde las descripciones son un festín de sutilezas y matices. 

Su prosa es un monumento a la inmensidad del Diccionario. Lo suyo no es un homenaje póstumo a la lengua, sino una genuina celebración del idioma vivo. Sólo él puede convertir las andanzas de su cuadrilla por Verín en una obra de arte. Sólo a él se le puede ocurrir bautizar una recopilación de sus artículos ‘Verín de Verín’.

Nos hacen esperar durante años, pero acaban por traernos aquel juguete con el que soñábamos

Caneiro llevaba muchos años pidiendo a los Reyes —sobre todo a su querido Baltasar— un Scalextric. Tardaron. Quizá se lo tomaron con demasiada calma. Pero la pasada Nochebuena, por encargo de los Magos de Oriente, Papá Noel dejó al pie del abeto aquel juguete que nunca acababa de llegar. Me alegré como si me lo hubiesen regalado a mí, que tuve un Ibertren, pero nunca un Scalextric.

Cuando vuelva a Verín tendremos que echar unas carreras. Aunque seguro que me gana por aplastamiento porque siempre he sido un torpe antológico —yo diría incluso que un torpe ontológico— en todas estas competiciones donde hay que mostrar destreza con las manos.

El Scalextric de Caneiro me ha llevado al balón de reglamento que siempre anotaba —en vano— en mis cartas a los Reyes Magos. A finales de los setenta y principios de los ochenta, todos los niños teníamos en casa una pelota de plástico con la que íbamos tirando, pero sólo un par de compañeros de clase poseían un balón oficial de cuero reluciente. A veces lo traían para echar una pachanga en el recreo. Pero cuando el encuentro no iba como a ellos les gustaría, agarraban la pelota, nos recordaban que era suya y se acababa el partido. Sin prórroga, ni penaltis de desempate, ni nada.

Yo soñaba con el Tango, que era el balón blanco y negro de Adidas de los mundiales

Como todos mis amigos, yo soñaba con el Tango, que era el balón blanco y negro de Adidas con el que se jugaban los mundiales. Y como a Caneiro le han traído a los 62 años su Scalextric, yo, que soy algo más joven que él —por eso lo admiro y lo quiero como a un hermano mayor—, conservo todavía la esperanza de que una de estas Navidades, Baltasar, Gaspar o incluso Melchor lean esta carta y se decidan a dejarme un Adidas blanco y negro en el zapato.

Sería tan hermoso como aquella Nochebuena en que Santa Claus, que siempre ha sido un lector de olfato fino, plantó junto al árbol los tres tomos de Minotauro de ‘El Señor de los Anillos’. Todavía no había películas sobre la saga —sólo un bodrio de dibujos animados que destrozaba la historia— ni estaba de moda Tolkien. Pero recuerdo la inmensa felicidad de deambular por primera vez por la Comarca a través de aquellas páginas.

Si la Noche de Reyes me llega al fin el balón de reglamento, allá por primavera, cuando el valle de Monterrei explote de luz y vida, me iré a Verín con mi Tango bajo el brazo. Como doy por sentado que el bueno de Caneiro me dará una paliza sin paliativos a los mandos de su Scalextric, sólo me queda la esperanza de que el partido de vuelta lo juguemos con mi Adidas del Mundial 78. Caneiro es del Barça y yo del Dépor. Así que no puedo imaginar mejor revancha por aquella Liga de 1994 que nos birló el Barcelona cuando un Djukic desinflado estrelló su penalti contra las manos de un tal González.

Supongo que, después de todo, lo que nos tratan de enseñar los Magos de Oriente es que el Scalextric, el balón de reglamento, los títulos del Deportivo, la amistad y los libros de Tolkien llegan únicamente cuando uno de verdad ha aprendido.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Tres viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

De la incertidumbre al “alivio”, los coruñeses aguardan ansiosos por el abono único
Dani Sánchez
La cola en la puerta de la confitería Flory, ayer

¿Qué roscón de Reyes se subirá al trono que deja vacante Glaccé en A Coruña?
Lara Fernández
Pasajeros de tren, a su llegada a la estación de A Coruña

¿Qué le piden a los Reyes Magos los viajeros del tren en A Coruña?
Dani Sánchez
"Es una obra que hace barrio y ciudad", señala la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey

La campaña de Navidad en el mercado de Monte Alto supera las expectativas de los placeros
Lara Fernández