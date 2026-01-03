Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

De la incertidumbre al “alivio”, los coruñeses aguardan ansiosos por el abono único

La medida, que entrará en vigor a mediados del próximo mes de enero, afectará a los usuarios recurrentes de las líneas de tren de media distancia y los buses estatales

Dani Sánchez
Dani Sánchez
03/01/2026 07:02
Tres viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña
Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Los usuarios recurrentes de tren en A Coruña han podido resolver antes de que terminase el año todas sus dudas sobre qué cambiará en la movilidad ferroviaria a partir del próximo año. Las nuevas y caducas tarifas mensuales –implementadas tras el fin de los abonos gratuitos- y la incerteza sobre la posible llegada de un billete único para 2026– llenó de nerviosismo cada espacio de la terminal coruñesa. Hace apenas dos semanas el Gobierno anunció el abono único, una tarifa fija de 60 euros mensuales que permitirá viajar de forma ilimitada en líneas de tren de Media Distancia, así como de bus estatales. Pero, ¿qué supondrá esto para la movilidad en A Coruña?, y, sobre todo, ¿qué opinan los usuarios frecuentes de esta medida?

Puerta estropeada en el trayecto A Coruña y Vigo

Una puerta estropeada retrasa más de una hora el último tren del día entre A Coruña y Vigo

Más información

En realidad, A Coruña será una de las urbes españolas en las que menos se notará esta abono único, cuya entrada en vigor está prevista para el 19 de enero y en la que todavía no participan ni ayuntamientos ni comunidades autónomas, administraciones que tienen competencias en transportes. Lo que sí está claro es que fomentará todavía más el auge de la línea de media distancia más utilizada en España, el Eje Atlántico, con un total de 5,3 millones de viajeros.

Comparaciones

Según Xosé Pereira, uno de los coruñeses que cada día utilizan la línea atlántica para trabajar en Santiago, el abono llega a trompicones: “Primero se tenía que hacer el proceso de hablar y negociar con los concellos y Xunta para ver si querían formar parte del proyecto, y luego lanzarlo”, dice. Así, añade también que el formato a imitar tendría que ser el D-Ticket alemán, donde no es necesario nada más que un QR para acceder.

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Los usuarios del tren de A Coruña reciben con dudas el anuncio del billete único del Gobierno estatal

Más información

Para Pedro Martínez, sin embargo, es todo un alivio. El estudiante de la UDC residente en Compostela se muestra contento ante la noticia ya que se veía “pagando más de 150 al mes para utilizar el tren, sumado a los gastos de autobús y comida”. De esta forma, Martínez celebra que sea un abono de estaciones libre porque podrá “visitar a amigos que viven en otras ciudades de Galicia sin necesidad de pagar un extra”, justifica el estudiante.”, sentencia.

Varios viajeros recurrentes celebran la medida que entrará en vigor el próximo día 19 de enero

Otro de los estudiantes, Marcos Bouzas, cree que la inclusión de los servicios Avant (hacia Ourense) en el bono en Galicia es capital. La inclusión de este bono supone un alivio para la tercera ciudad de Galicia que con estos servicios permiten a trabajadores y estudiantes estar en 1:08 en A Coruña y en menos de 40 en la capital de Galicia.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La cola en la puerta de la confitería Flory, ayer

¿Qué roscón de Reyes se subirá al trono que deja vacante Glaccé en A Coruña?
Lara Fernández
Pasajeros de tren, a su llegada a la estación de A Coruña

¿Qué le piden a los Reyes Magos los viajeros del tren en A Coruña?
Dani Sánchez
"Es una obra que hace barrio y ciudad", señala la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey

La campaña de Navidad en el mercado de Monte Alto supera las expectativas de los placeros
Lara Fernández
Recepción municipal de los Reyes Magos

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 3 de enero?
Noela Rey Méndez