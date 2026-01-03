De la incertidumbre al “alivio”, los coruñeses aguardan ansiosos por el abono único

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Los usuarios recurrentes de tren en A Coruña han podido resolver antes de que terminase el año todas sus dudas sobre qué cambiará en la movilidad ferroviaria a partir del próximo año. Las nuevas y caducas tarifas mensuales –implementadas tras el fin de los abonos gratuitos- y la incerteza sobre la posible llegada de un billete único para 2026– llenó de nerviosismo cada espacio de la terminal coruñesa. Hace apenas dos semanas el Gobierno anunció el abono único, una tarifa fija de 60 euros mensuales que permitirá viajar de forma ilimitada en líneas de tren de Media Distancia, así como de bus estatales. Pero, ¿qué supondrá esto para la movilidad en A Coruña?, y, sobre todo, ¿qué opinan los usuarios frecuentes de esta medida?

En realidad, A Coruña será una de las urbes españolas en las que menos se notará esta abono único, cuya entrada en vigor está prevista para el 19 de enero y en la que todavía no participan ni ayuntamientos ni comunidades autónomas, administraciones que tienen competencias en transportes. Lo que sí está claro es que fomentará todavía más el auge de la línea de media distancia más utilizada en España, el Eje Atlántico, con un total de 5,3 millones de viajeros.

Comparaciones

Según Xosé Pereira, uno de los coruñeses que cada día utilizan la línea atlántica para trabajar en Santiago, el abono llega a trompicones: “Primero se tenía que hacer el proceso de hablar y negociar con los concellos y Xunta para ver si querían formar parte del proyecto, y luego lanzarlo”, dice. Así, añade también que el formato a imitar tendría que ser el D-Ticket alemán, donde no es necesario nada más que un QR para acceder.

Para Pedro Martínez, sin embargo, es todo un alivio. El estudiante de la UDC residente en Compostela se muestra contento ante la noticia ya que se veía “pagando más de 150 al mes para utilizar el tren, sumado a los gastos de autobús y comida”. De esta forma, Martínez celebra que sea un abono de estaciones libre porque podrá “visitar a amigos que viven en otras ciudades de Galicia sin necesidad de pagar un extra”, justifica el estudiante.”, sentencia.

Varios viajeros recurrentes celebran la medida que entrará en vigor el próximo día 19 de enero

Otro de los estudiantes, Marcos Bouzas, cree que la inclusión de los servicios Avant (hacia Ourense) en el bono en Galicia es capital. La inclusión de este bono supone un alivio para la tercera ciudad de Galicia que con estos servicios permiten a trabajadores y estudiantes estar en 1:08 en A Coruña y en menos de 40 en la capital de Galicia.